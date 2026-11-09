대구 수성구, 전국 파크골프대회·김장 나눔·장학사업...지역공동체 활력과 상생 행보

▲대구 수성구가 최근 이틀간 수성·팔현파크골프장에서 ‘2026 수성그린 전국파크골프선수권대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 전국 규모의 스포츠 행사 개최부터 취약계층 겨울나기 지원, 미래 인재 육성을 위한 장학금 기탁까지 지역공동체 활성화를 위한 다양한 활동을 펼치고 있다.

이는 단순한 일회성 행사에 그치지 않고 생활체육과 복지, 교육을 연결해 지역의 지속 가능한 발전 기반을 마련하려는 움직임이라는 점에서 주목된다.

◆ 전국 9개 시도 500여 명 참가…파크골프 중심지 도약 시험대

수성구는 최근 이틀간 수성·팔현파크골프장에서 ‘2026 수성그린 전국파크골프선수권대회’를 개최했다고 9일 밝혔다.

올해 5회째를 맞은 이번 대회는 전국 9개 시도에서 500여 명의 파크골프 동호인이 참가해 기량을 겨뤘으며, 첫날인 6일에는 일반부 예선 진행, 7일은 일반부 결선과 3세대부 경기가 이어졌다.

대회 결과 남자부 우승은 경남 양산시 이제규, 여자부 우승은 대구 수성구 박태순 선수가 차지해 상금과 우승 트로피를 거머줬다.

이번 대회에서 특히 눈길을 끈 것은 3세대부 경기로, 조부모와 부모, 자녀 등 가족 3대가 한 팀을 구성해 참여하는 방식으로, 세대 간 소통과 화합이라는 파크골프의 장점을 보여줬다.

3세대부 우승은 대구 동구의 도재호·도종규·도우현 팀에게 돌아갔다.

파크골프는 비교적 체력 부담이 적어 고령층부터 젊은 세대까지 함께 즐길 수 있는 생활체육으로, 이번 대회는 경기 성적을 겨루는 경쟁의 장을 넘어 가족과 세대가 함께하는 생활체육의 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다.

김대권 수성구청장은 "전국 동호인들의 참가에 감사를 전하며 수성구가 파크골프 중심지로 자리매김할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

▲대구 수성구새마을회가 9일 수성구청 뒤편 주차장에서 ‘2026년 사랑의 김장 나누기’ 행사를 개최하고 있다ⓒ대구 수성구

◆ 배추 2300포기 담가 800세대 전달...겨울철 복지 사각지대 살핀다

지역사회 나눔 활동도 이어졌다.

수성구새마을회(회장 윤종현)는 9일 수성구청 뒤편 주차장에서 ‘2026년 사랑의 김장 나누기’ 행사를 개최했다.

이날 행사에는 각 동 새마을지도자들이 참여해 배추 2300포기 김장김치를 담궈 관내 23개 동과 복지시설 등에 배부돼 독거노인 등 지역 내 취약계층 800세대에 전달될 예정이다.

이번 행사는 겨울철을 앞두고 경제적·사회적으로 어려움을 겪는 이웃들의 식생활 부담을 덜고 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 마련됐으며, 특히 23개 동 새마을지도자들이 함께 참여했다는 점에서 지역 단위 봉사조직의 역할과 공동체 연대의 의미를 확인할 수 있었다.

김대권 구청장은 매년 이웃사랑과 봉사를 실천하는 새마을 가족들에게 감사를 표하고, 김장김치가 어려운 이웃들에게 따뜻한 위로와 힘이 되기를 바란다고 말했다.

▲대구 수성구새마을협의회가 9일 미래 인재 육성과 지역 교육 발전 위한 장학금 200만 원을 재단법인 수성미래교육재단에 기탁하고 있다ⓒ대구 수성구

◆ 새마을협의회 장학금 200만 원 기탁...교육 나눔으로 연결

같은날 수성구새마을협의회는 미래 인재 육성과 지역 교육 발전 위한 장학금 200만 원을 재단법인 수성미래교육재단에 기탁했다.

이번 장학금 기탁은 지역사회 발전을 위해 활동해 온 새마을 조직이 봉사와 나눔의 영역을 교육 분야까지 확장했다는 점에서 의미가 있다.

지역 인재 육성은 단기간의 지원보다 지속적인 관심과 안정적인 후원이 중요한 만큼, 이러한 민간단체의 참여가 지역 교육공동체에 긍정적인 기반이 될 것으로 기대된다.

◆ 행사 실적 넘어 지속 가능한 지역공동체로 이어져야

이번 수성구의 활동은 생활체육, 취약계층 복지, 교육 지원이라는 서로 다른 영역에서 지역공동체의 역할을 보여줬다는 공통점이 있다.

전국 파크골프대회는 지역의 체육 경쟁력과 대외 인지도를 높이는 계기가 됐고, 사랑의 김장 나누기는 겨울철 취약계층을 위한 생활밀착형 복지 활동으로 진행됐으며, 장학금 기탁은 미래 세대를 위한 지역사회의 책임과 관심을 드러냈다.

.지역의 발전은 행정의 정책만으로 완성되지 않는다. 주민과 민간단체, 행정이 함께 참여하고 그 성과가 다시 지역사회에 환원될 때 비로소 공동체의 경쟁력이 높아질 수 있다.

수성구가 이번 활동들을 일회성 성과에 그치지 않고 생활체육과 복지, 교육이 선순환하는 지역공동체 모델로 발전시킬 수 있을지 주목된다.