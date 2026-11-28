이재명 대통령이 인공지능(AI) 관련 산업의 글로벌 경쟁에서 주도권 확보를 위한 정부의 전폭적 지원을 약속했다.

이 대통령은 28일 강원도 동해에서 열린 GS의 AI데이터센터(AIDC) 착공식 축사에서 "전 세계는 AI 기술에서 국가 단위의 총성 없는 전쟁을 펼치고 있다"며 "이 전례 없는 국가 단위 속도전에서 단 한 걸음만 늦어도 영원한 추격자 신세지만 한 걸음만 먼저 내디뎌도 판도를 바꾸는 선도자가 돼 무한한 기회를 누릴 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 또 "그동안 강원의 땀과 자원이 대한민국 산업화의 뼈대를 이루었다면, 앞으로의 강원은 인공지능 산업을 선도하는 핵심 거점으로 새롭게 도약할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "동해에서 떠오르는 해가 대한민국의 오늘을 밝히듯, 오늘 첫 삽을 뜨는 데이터센터가 AI 선도 국가로의 내일을 환히 비출 것"이라고 말했다.

동해 AIDC는 정부가 지난 6월 발표한 '3대 메가프로젝트'에 포함된 사업으로 최대 2.4GW급 규모의 데이터센터 구축을 목표로 한다.

이번 착공식에는 허태수 GS 회장을 비롯한 GS 수뇌부와 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장(강원 원주 을), 이철규 강원 동해-태백-삼척-정선 의원, 허영 강원 춘천-철원-화천-양구 갑 의원 등이 참석했다.

또 정부에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 우상호 강원특별자치도지사, 이정학 동해시장이, 청와대에서 이해민 AI미래기획수석, 이원주 국가전략투자보좌관, 권혁기 의전비서관, 이지수 국가 AI정책비서관, 이원재 중소벤처비서관, 전예현 부대변인 등이 참석했다.

이 대통령은 또 LS일렉트릭의 AI데이터센터 전력 솔루션, LG전자의 AI 데이터센터 통합 냉각 솔루션에도 관심을 보였다. 이 대통령은 특히 LG전자가 냉각설비 부품을 백퍼센트 국산화하고 물 사용량을 제로화했다는 설명에 "물 사용량을 제로화했다고요?"라며 관심을 표했다.

이 대통령은 GS AIDC 착공식 후에는 강릉시 주문진건어물시장을 찾아 지역민과 소통했다.