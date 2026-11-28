여기 가상의 재정위원회가 있다고 하자. 회의를 열었다. 첫번째 안건은 원자로 건설, 1000만 파운드가 드는 대형 프로젝트다. 기술적, 공학적 문제 뿐 아니라 경제 문제, 환경 영향, 입지 선정, 정치적 파장을 모두 고려해야 하는 중요하고 무거운 안건이다. 위원 대부분이 적극적 의견을 내지 않아 안건은 2분 30초만에 신속하게 처리된다.

회의의 두번째 안건은 자전거 보관소 건설. 누구나 자전거 보관소가 무엇인지 알고 있다. 위원들은 지붕의 재질, 색깔, 건축 방식 등을 두고 저마다 의견을 내놓았다. 심지어 자전거 보관소의 색깔을 두고 붉은색 파와 파란색 파가 나뉘고, 지붕의 모양을 두고 전통파와 혁신파가 또 나뉘었다. 안건은 45분이 걸려서야 통과됐다.

세 번째 안건은 위원회 회의용 다과 비용이다. 논쟁은 길어지고, 결국 결정은 다음 회의로 미루진다. 논의 시간은 1시간 15분.

농담같은 이 상황은 영국의 역사학자 시릴 노스코트 파킨슨이 1957년 출간한 <파킨슨의 법칙>에 나온다. 이 가상의 에피소드 제목은 '재정위원회, 혹은 사소함의 법칙'이다. 다른 말로 '자전거보관소 효과'라고도 한다.

최근 민주당의 행태를 보면 그렇다. 복잡하고 해결하기 어려운 국가적 과제, 이를테면 양극화 문제, 청년 고용, AI 시대 대응, 민생 문제, 지역 불균형 해소 등은 어째 뒷전으로 밀려난 듯 하고, 입장 표명이 쉽고 정치적 반응이 빠른 '조희대 탄핵' 같은 이슈에 몰두하고 있다.

'조희대 탄핵'은 대한민국의 명운을 가를 절체절명의 문제인가? 조희대 대법원장을 탄핵하면 민주주의가 완성되고, 내란이 청산이 완성되며 민생 문제가 풀리고 사회가 안정을 찾게 되고, 집권 여당의 지지율이 올라갈가? 반대로 임기 반년 남은 조희대 대법원장이 자리를 지키면 사회에 혼란이 오고, 내란 세력이 다시 돌아오며, 민생이 도탄에 빠지고, 대한민국 경제가 추락할까?

'조희대'라는 인물은 문제적임에 분명하지만, '조희대 탄핵'은 자전거 보관소 같은 문제다. '조희대 탄핵'에 관한 방대한 이론을 집대성해 무결한 논리로 무장하고 있는 민주당 내 일부 강경파들에게는 미안한 말이지만, 당 밖에서 보면 '조희대 탄핵'은 대한민국에서 지극히 사소한 문제일 뿐이다. "현실적이지 못한 내란세력 복귀 가능성을 핑계로 그 진압을 명분 삼아 헌법상 권한을 남용한다면 있지도 않은 반국가세력을 핑계로 계엄을 선포한 내란 우두머리와 다를 것이 무엇인가"(정욱도 서울북부지법 부장판사)는 말에 틀린 게 없다.

결국 당내 '선명성 경쟁'에 불과하다. 비주류 강경파들에게 당권을 쥔 주류가 휘둘리고 있는 것처럼 보일 뿐이다.

지난 8.17 전당대회회는 친명, 친청의 계파 대결과 함께, 민주당의 정치적 방향을 둘러싼 노선 경쟁이기도 했다. 김민석 대표는 어떤 노선을 내세우고 당대표가 됐는가? 이재명 대통령의 구조적 다수론, 중도층과 합리적 보수층까지 포괄하는 외연 확장, 실용주의, 당청 관계의 안정 등이다. 그러나 점차 당내 강경파의 '선명성 경쟁' 프레임에 빨려들어가더니, 갑작스레 '조희대 탄핵'이 국정 1순위 과제처럼 굴고 있다.

김민석 대표 취임 100일을 맞아 나온 여론조사에서는 당 운영에 대한 부정적 평가가 상당하다. 원인이야 여러 분석들이 있을 것이고, 김민석 대표의 주변 참모들이 훌륭한 조언들을 하고 있을 테지만, 개인적으로 봤을 땐 '초심'을 잃은 게 가장 크다고 본다. 정청래 전 대표와 같은 당내 '야당'은 책임 질 일이 없으므로 강경한 목소리를 내기 마련이지만, 김 대표는 중심을 잡고 민생을 챙기며 '중도'를 향해 나아가야 하지 않겠나. 야당 시절이야 책임 질 일 없으니 '강경론'이 효율적이지만, 안정을 꾀해야 하는 집권 여당이 '강경론'에 휘둘리면 어쩌자는 것인가.

이번 미국 민주당의 중간선거 승리를 단순히 반트럼프 정서의 결과로만 설명하기는 어렵다. 미국 민주당은 정체성 정치 및 워크(Woke) 담론과 거리를 두고 생활비와 경제적 불평등을 주요 의제로 내세웠다. 전통적으로 공화당의 정치적 자산으로 여겨졌던 기독교적 가치를 자신들의 언어로 재해석했다. 텍사스의 제임스 탈라리코, 아이오와의 세라 트론 개리엇, 캔자스의 애덤 해밀턴 등이 대표적인 사례다.

1998년 이후 첫 민주당 텍사스 상원의원에 당선된 제임스 탈라리코는 폭스뉴스 인터뷰에서 트랜스젠더 선수의 여성 스포츠 참여가 안전이나 공정성을 저해할 경우 반대하겠다고 밝혔다. 인터뷰는 논란을 일으켰지만, 탈라리코 입장에서 이건 '사소한 문제'일 뿐이다. 그것이 탈라리코가 내세웠던 '주요 이슈'인 경제적 불평등 해소와 관계가 없다고 여겼던 것이다.

진보의 가치를 버린 것이 아니고, 이들은 공화당식, 보수적 가치라 여겨졌던 기독교적 신앙을 배타적 정체성이 아니라 이웃에 대한 사랑, 공동체, 경제적 정의와 연결했다. 민주당이 추구하는 정치적 가치를 상대도 이해할 수 있는 도덕적 언어로 프레이밍한 것이다.

조희대 탄핵은 실익이 없다. 임기가 반년 남짓 남은 대법원장의 직무를 정지시키는 것이 모든 이슈를 빨아들일만한 '중대한 이슈'인가? 지금 민주당이 할 일은 임기 반 년의 대법원장 직무 정치가 아니라, '조희대 이후' 6년간 사법 개혁을 추진할 수 있는 새로운 대법원장을 찾아내는 것이다. 만약 탄핵을 실행하면, 정권이 지명한 차기 대법원장은 오히려 부담을 갖게 될 것이다. 일반 국민의 눈에서 보면 정권이 대법원장을 내 쫓고 새 대법원장을 올린 게 되는데, 그런 대법원장이 과연 권위를 갖게 되겠는가?

내란을 다루는 '조희대 코트'의 판결은 분명 상식에 못 미치지만, 그것이 법원의 '윤석열 일당'의 단죄 의지를 훼손할 정도는 아니다. 오히려 '조희대 코트'가, 지금까지 누적된 법원의 내란 심판 의지를 무력화한다면 그 스스로 역풍을 불러들일 것이다.

정치적인 전망에서, 조희대 탄핵은 중도층 이탈을 가져올 것이다. 중도층 이탈로 우리가 겪은 것은 2022년 대선의 경험이다. 정권교체가 반드시 새로운 정치 세력의 비전에 대한 적극적인 동의만으로 이루어지는 게 아니다. 지금 국민의힘은 여전히 '극우'에서 벗어나지 못하고 있다. 한국의 극우는 비전이 아니라, 리버럴 세력의 분열과 실정만을 노리고 있을 뿐이다. 뜬금없이 튀어나와 '언론 장악', '반국가 세력 척결'이라는 매우 '사소한' 문제에 집착했던 윤석열에게 패배한 2022년 대선의 뼈져린 교훈을 다시 새겨야 한다.