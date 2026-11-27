산림청 산림항공본부(본부장 김만주)는 인사혁신처가 주관한 ‘2026년 공무원 우수 연구모임 평가’에서 산림청 항공연구회(Forest Pilot)가 4년 연속 우수 연구모임으로 선정됐다고 밝혔다.

산림청 항공연구회는 산림항공 분야의 전문성을 높이고 안전한 산림재난 대응체계를 구축하기 위해 현장 중심의 연구 활동을 지속해 왔다.

ⓒ산림항공본부

특히 올해는 비무장지지대(DMZ) 산불진화 비행안전 강화, 야간 산불진화 안전기준 마련, 인공지능(AI)을 활용한 교육 콘텐츠 개발 등의 연구 성과를 인정받았다.

주요 연구 성과로는 비무장지대 산불진화 과정에서 발생할 수 있는 군사분계선 월경 위험을 줄이기 위한 항법체계 개선이 있다.

조종사가 군사분계선과의 위치 관계를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 항법장비의 표시체계를 개선해 산불진화 헬기의 비행안전을 강화했다.

또한 대형산불과 야간 산불 재확산에 대응하기 위해 야간 산불진화 안전기준과 운용 절차를 체계화했다.

해당 연구 성과는 2026년 산림항공본부 야간 산불진화 지침에 반영돼 안전하고 체계적인 야간 산불 대응 기반을 마련하는 데 기여했다.

이와 함께 생성형 인공지능(AI)을 활용한 오디오 교육 콘텐츠를 제작해 인사혁신처 인재개발플랫폼에 게시하고, 헬기 비상 상황 대응 앱 연구 결과를 조종사들과 공유하는 등 연구 성과의 확산과 현장 활용에도 힘썼다.

김만주 산림항공본부장은 27일 “4년 연속 우수 연구모임 선정은 현장 안전을 지키기 위한 회원들의 헌신적인 연구 활동과 실질적인 정책 반영 성과의 결실”이라며, “앞으로도 AI등 첨단 기술을 접목한 현장 중심 연구를 통해 국민의 생명과 소중한 산림자원을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

산림항공본부는 1971년 산림청 항공대로 출발해 1991년 산림항공관리소, 2006년 산림항공관리본부를 거쳐 2010년 산림항공본부로 개편됐다. 소형 항공기 3대로 시작해 산불 진화와 산림병해충 방제 등 산림 보호 임무를 수행하며, 지난 50년간 국내 산림항공 체계의 중추로 발전해 왔다.