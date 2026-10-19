수원시, 27년 묵은 '영일초 통학로 불편 민원' 두 달만에 해결

수원특례시가 27년간 이어진 영일초등학교 앞 보행환경 문제를 적극행정으로 해결해 눈길을 끌고 있다. 주민들의 오랜 민원을 현장에서 살피고 관계 부서와 개선 방안을 마련해 사업 추진에 속도를 낸 결과다.

수원시는 영일초등학교 앞 이면도로의 보행 공간 개선 사례가 행정안전부 주관 ‘2026 정부혁신 왕중왕전’ 우수 사례 후보에 올랐다고 19일 밝혔다.

▲영일초등학교 앞 이면도로의 보행 공간 개선 전후 모습 ⓒ수원시

영일초등학교 앞 이면도로는 1998년 택지개발 이후 보행 공간이 제대로 확보되지 않아 학생들이 차량을 피해 좁은 도로 가장자리로 통학해야 했다. 기존 보행 공간의 폭은 0.5m에 불과해 학부모와 주민들의 개선 요구가 지속적으로 제기됐다.

변화의 계기는 지난해 수원시가 운영한 ‘폭싹 담았수다! 시민의 민원함’에 접수된 한 주민의 민원이었다. 학생들이 안전하게 통행할 수 있도록 인도를 설치해 달라는 요청이 관련 부서와 새빛민원실 베테랑팀장에게 전달되면서 본격적인 개선 작업이 시작됐다.

베테랑팀장들은 여러 차례 현장을 찾아 주민 의견을 듣고 학생들의 통행 동선과 차량 이동 상황을 살폈다. 이후 관계 부서 공무원들과 도로 관련 법적 기준을 검토하며 보행 안전과 도로 여건을 함께 고려한 개선 방안을 마련했다.

시는 차로 폭을 조정해 보행 공간을 1.75m 이상 확보하기로 하고, 지난해 11월 노면 재포장과 시선 유도봉 설치를 마쳤다. 이를 통해 학생과 주민들이 보다 안전하게 이동할 수 있는 보행자 중심의 통학 환경을 조성했다.

이번 사례는 단순한 도로 정비를 넘어 주민들의 오랜 불편을 현장 중심 행정으로 해결했다는 점에서 의미가 있다. 특히 주민 의견을 적극적으로 듣고 관련 기준을 면밀히 검토해 실질적인 개선으로 연결한 점이 주목받고 있다.

수원시의 통학로 개선 사례는 현재 행정안전부의 ‘2026 정부혁신 왕중왕전’ 우수 사례 후보로 선정돼 국민 소통 플랫폼 ‘소통혁신24’를 통해 소개되고 있다. 시민들은 해당 플랫폼에서 정책 추진 과정과 현장 영상을 확인하고 댓글로 의견이나 추가 개선 아이디어를 제안할 수 있다.

행안부 관계자는 “현장의 작은 혁신과 소통이 모여 국민의 일상을 크게 변화시키고 있다”며 “소통혁신24를 통해 국민의 목소리를 듣고 정책을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.