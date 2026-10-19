제11회 강진만 춤추는 갈대축제, 10월 24일~11월 1일 행사 '풍성'

'제11회 강진만 춤추는 갈대축제'가 어린이와 가족을 비롯해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램을 선보인다.

19일 군에 따르면 오는 24일부터 11월 1일까지 강진만 생태공원 일원에서 열리는 올해 축제는 황금빛 갈대밭을 단순히 바라보는 데 그치지 않고, 직접 만들고, 뛰어놀고, 탐험하며 강진만의 가을을 온몸으로 느낄 수 있는 '가을 생태 놀이터'로 꾸며진다.

갈대와 철새, 습지, 석양 등 강진만이 지닌 생태자원을 놀이와 환경교육, 휴식으로 연결해 관광객이 축제장 곳곳을 둘러보며 자연스럽게 체험하고 오래 머물 수 있도록 했다.

▲지난해 열린 강진만 춤추는 갈대축제 모습.ⓒ강진군

가족 관광객의 발길을 가장 먼저 사로잡을 공간은 '강진만 키즈존'이다. 프로그램으로 '소라 피리 만들기', '워터 게임기 만들기', '핀·거울 버튼 만들기' 등이 운영된다. 이외에도 단순히 완성품을 받는 체험이 아니라 어린이들이 직접 손으로 만들고 꾸미는 과정에서 성취감과 즐거움을 느낄 수 있도록 마련한 프로그램들이 다양하다.

인근 '강진만 플레이파크존'에서는 골프 홀인원과 탁구, 농구, 컬링 등 다양한 스포츠 종목을 체험할 수 있다. 아이들은 마음껏 몸을 움직이고, 부모는 놀이에 함께 참여하며 온 가족이 자연스럽게 어울리는 시간이 될 것으로 기대된다.

축제장 안에서 쓰레기를 주운 뒤 이를 인증하면 기념품과 교환할 수 있는 '쓰레기 환전소'도 눈길을 끈다. 방문객이 축제를 즐기는 동시에 환경정화 활동에 참여하고, 어린이들은 작은 실천이 깨끗한 자연을 만드는 데 도움이 된다는 점을 자연스럽게 배울 수 있다.

강진만생태공원 자체도 거대한 체험장이 된다. '두 바퀴로 그린 자전거 여행'은 대여되는 자전거를 타고 갈대숲길을 달리며 강진만의 풍경을 즐기는 프로그램이다. 자연생태 해설사의 설명과 함께 갈대숲을 걸어보는 '강진만 갈대숲 생태탐험대'에서는 강진만에 서식하는 다양한 생물과 습지의 가치, 자연환경 보호의 중요성을 쉽고 재미있게 배울 수 있다.

활동적인 체험과 반대로 아무것도 하지 않고 온전히 쉬어보는 시간도 마련된다. 10월 25일과 31일 열리는 '갈대바라기'는 갈대숲을 바라보며 평온하게 쉬어가는 실력을 겨루는 이색 대회이다. 참가자들은 일상의 분주함을 잠시 내려놓고 황금빛 갈대와 가을바람 속에서 휴식을 즐길 수 있으며, 순위권에 오른 참가자에게는 최대 20만원의 상품권도 주어진다.

강진군은 올해 축제를 통해 강진만의 자연을 눈으로 감상하는 것에서 한걸음 더 나아가 놀이와 체험, 배움, 휴식이 어우러지는 가을 생태축제를 선보일 계획이다. 어린이에게는 살아있는 환경교육의 기회를, 어른에게는 자연 속에서 쉬어가는 시간을 제공하여 가족 모두가 만족하는 축제장으로 관광객을 맞이한다는 방침이다.

강진원 강진군수는 "올해 갈대축제는 갈대숲을 눈으로만 바라보는 축제가 아니라 가족이 함께 뛰고, 만들고, 탐험하며 강진만의 자연을 온몸으로 기억하는 축제"라며 "아이들은 놀이 속에서 자연과 환경의 소중함을 배우고, 어른들은 가을 풍경 속에서 여유와 휴식을 누리며 가족과 함께 오래 간직할 추억을 만들어 가길 바란다"고 말했다.