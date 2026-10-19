한 낱말에 담은 서정과 미학…강암서예학술재단 ‘한 낱말 글씨전’ 서울·전주서 개막

짧은 낱말 하나에도 감정과 생각, 저마다의 풍경이 담긴다. 붓끝으로 표현한 한 낱말은 글자의 의미를 넘어 선과 먹빛, 여백이 어우러진 하나의 예술 작품이 된다.

재단법인 강암서예학술재단(이사장 송현숙)이 한글과 한자의 조형미를 조명하는 ‘한 낱말 글씨전’을 개최한다. 서울전은 오는 28일부터 11월 3일까지 서울 인사동 한국미술관 1·2관에서, 전주전은 11월 6일부터 12일까지 전북특별자치도예술회관 1층 기스락 1·2실에서 열린다.

이번 전시는 전국의 서예 작가들이 ‘꽃’, ‘마음’, ‘사랑’, ‘시나브로’ 등 짧은 낱말을 서제로 삼아 글씨에 담긴 정서와 조형미를 표현한 작품을 선보이는 자리다. 긴 시나 문장 대신 하나의 낱말에 집중해 서예의 미학적 가능성을 살펴본다.

전체 출품작 117점 가운데 한글 작품은 85점으로 약 72%를 차지한다. 한글의 조형적 특성과 표현 가능성을 다채롭게 감상할 수 있다는 점에서 눈길을 끈다.

이번 전시는 한글과 한자가 한국의 문자문화와 서예 전통을 함께 형성해 왔다는 점에도 주목한다. 한글은 세종대왕이 창제한 이후 우리말과 정서를 표현하는 고유한 문자로 발전해 왔으며, 한자 역시 오랜 기간 지식과 사상을 기록하는 수단으로 활용됐다. 두 문자는 서로 영향을 주고받으며 한국의 문화와 예술을 풍성하게 해 왔다.

강암서예학술재단은 일상에서 흔히 사용하는 낱말을 서예의 관점에서 새롭게 바라보도록 전시를 기획했다. 단어가 지닌 의미뿐 아니라 글자의 형태와 필획, 먹빛과 여백이 만들어내는 미적 감각을 함께 살펴볼 수 있도록 했다.

전통 서예의 표현 영역을 넓히는 동시에 현대 캘리그래피와 짧은 글에 익숙한 시민과 학생들에게도 서예의 매력을 전한다는 취지다.

▲한 낱말 글씨전 포스터. ⓒ강암서예학술재단

송현숙 이사장은 “이번 전시는 우리 문화를 일구어 온 한글과 한자라는 두 문자 체계에서 하나의 낱말이 지닌 서정성과 철학적 깊이를 붓끝으로 담아낸 작업”이라며 “일상에서 무심코 사용하는 단어에 숨겨진 서예의 조형미와 울림을 관람객에게 전하고자 한다”고 말했다.

서울전 개막식은 28일 오후 4시 30분 한국미술관에서, 전주전 개막식은 11월 6일 오후 4시 30분 전북특별자치도예술회관 기스락에서 열린다.

개막식에서는 인사말과 축사에 이어 전시 작품의 낱말을 주제로 한 한국 가곡과 플라멩코 무용 협연이 진행될 예정이다. 이후 작품 관람과 작가와의 대화가 이어진다. 전시 관람료는 무료다.