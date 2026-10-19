장기수 천안시장 “선거법 의혹 무혐의…악의적 의혹 제기 강경 대응”

▲장기수 천안시장 기자회견 모습 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

장기수 충남 천안시장이 자신을 둘러싼 공직선거법 위반 의혹과 각종 논란에 대해 적극 해명하며 악의적인 의혹 제기에는 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

장 시장은 19일 천안시청 브리핑실에서 열린 기자회견에서 “의도적이고 악의적으로 무언가를 만들어내는 행위는 시민에게 아무런 도움이 되지 않는다”며 “필요하다면 할 수 있는 모든 법적·행정적 조치를 하겠다”고 강조했다.

그는 “그동안 근거 없는 이야기를 많이 들어왔다”며 “시정을 흔드는 여러 소문 가운데 사실관계에 부합하는 것은 하나도 없다”고 주장했다.

특히 자신과 관련해 제기된 선거법 위반 고소·고발 사건에 대해서는 수사기관으로부터 무혐의 취지의 답변을 받았다고 설명했다.

개인 계좌를 통한 금품 수수 의혹도 일축했다.

장 시장은 “저는 바보가 아니다”라며 “후보가 되기 전에 이미 후원 계좌는 마감돼 폐쇄된 상태였다”고 말했다.

정책보좌관 운영을 둘러싼 논란에 대해서도 법적 권한에 따른 정상적인 업무 수행이라는 입장을 분명히 했다.

그는 “정책보좌관은 독단적으로 의사결정을 하는 자리가 아니라 법 테두리 안에서 시정 업무를 협의하는 역할”이라며 “시장이 행사할 수 있는 권한 범위에서 운영되는 것”이라고 설명했다.

이어 과거 정책보좌관의 정치적 활동과 달리 현재 정책보좌관은 실무 중심으로 업무를 수행하고 있다는 점을 강조했다.

장 시장은 언론과의 소통을 확대하겠다는 계획도 밝혔다. 앞으로 주 1회 정기적으로 기자들과 만나 주요 시정 현안을 공유하고 다양한 의견을 청취하겠다는 구상이다.

언론 보도와 관련해서는 사실관계에 기반한 균형 잡힌 접근을 당부했다.

그는 “양측의 입장을 균형 있게 듣고 사안이 진행되는 과정도 객관적으로 살펴봐 달라”며 “기사 제목만으로 내용이 전달되는 경우가 많아 불필요한 오해가 생길 수 있다”고 말했다.

이어 “그로 인한 피해는 결국 시민에게 돌아간다”며 “단어 하나를 두고 왜곡하거나 꼬투리를 잡는 방식은 서로 간의 거리를 벌릴 뿐”이라고 지적했다.

장 시장은 앞으로도 시정을 둘러싼 각종 의혹에 적극적으로 대응하는 한편, 언론과의 정기적인 소통을 통해 시정 운영의 투명성을 높이겠다는 뜻을 밝혔다.