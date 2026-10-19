"군산의료원 현인원 늘리면 뭐 하나?"…전문의 퇴직으로 '진료 중단' 사태

전북자치도 군산의료원 등 지방의료원의 전체 진료인력이 늘었지만 올해 상반기에 일부 진료과의 중단·축소가 발생하는 등 지역주민에게 필요한 진료가 지속될 수 있도록 인력지원 체계를 보완해야 한다는 지적이다.

19일 박지원 더불어민주당 전북 의원(군산김제부안을)에 따르면 전국지방의료원연합회가 국회에 제출한 국정감사 자료 분석 결과 군산의료원 등 국내 35개 지방의료원의 진료인력 현원은 2022년 1153명에서 올해 6월 1243명으로 90명, 7.8% 증가했다.

이는 파견의·공중보건의사·치과·한방 등 각 의료원이 포함해 제출한 인력을 반영한 수치다.

▲군산의료원의 경우 전체 현원이 2022년 38명에서 올해 6월 49명으로 늘었지만 호흡기내과는 3월, 신장내과는 4월에 각각 전문의 퇴직으로 진료가 중단됐다. ⓒ박지원 의원실

군산의료원의 경우 전체 현원이 2022년 38명에서 올해 6월 49명으로 늘었지만 호흡기내과는 3월, 신장내과는 4월에 각각 전문의 퇴직으로 진료가 중단됐다.

두 진료과의 지난해 외래진료 실적은 각각 8283명과 1만879명으로 합계 연인원 1만 9162명에 달했다. 올해 내과 인력 3명을 모집했지만 지원·채용은 없었던 것으로 나타났다.

인력을 확보한 진료과도 절반 가까이가 한 명에게 의존하고 있었다.

올해 6월 기준 인력 확보 진료과 497개 가운데 246개(49.5%)가 현원 1명 체제였다.

비수도권에서는 이 비율이 51.1% 로 절반을 넘었다. 대체인력이 없는 상태에서 퇴직·병가·계약종료가 발생하면 해당 과목의 진료중단으로 이어질 수 있는 구조다.

박지원 의원은 "지방의료원 인력정책의 목표는 병원 전체의 인원을 늘리는 데 그치지 않고 지역주민에게 필요한 진료가 끊기지 않도록 하는 것"이라며 "진료과별 운영 여부, 중단기간, 대체 의료기관 접근성 등을 함께 관리하고 장기 미충원 진료과의 인력 확보를 우선 지원해야 한다"고 밝혔다.

박지원 의원은 또 "한 명의 퇴직이나 공보의 복무만료가 곧바로 진료중단으로 이어지지 않도록 대체인력 계획을 미리 마련해야 한다"고 촉구했다.