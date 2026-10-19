"글로벌 운용사 'DWS자산운용 전북 시대' 열었다"…국내 금융기관 포함 총 40개 '전주사무소'

글로벌 자산운용사 'DWS자산운용'이 전북특별자치도 전주에 사무소를 개소하고 본격적인 업무에 돌입했다.

19일 국민연금공단에 따르면 이번 DWS자산운용의 전주사무소 개소로 전주에 사무소를 둔 글로벌 자산운용사는 13개사로 늘어났다.

독일 프랑크푸르트에 본사를 둔 DWS는 뉴욕과 런던, 홍콩 등 주요 금융도시를 거점으로 전 세계 24개국에서 사업을 영위하고 있으며 지난 2002년 한국법인을 설립한 이후 국내 자산운용시장에서 20년 이상 사업을 이어오고 있다.

▲글로벌 자산운용사 'DWS자산운용'이 전북특별자치도 전주에 사무소를 개소하고 본격적인 업무에 돌입했다. ⓒ국민연금공단

DWS자산운용은 이날 오후 전주시 만성동에 위치한 전주사무소에서 개소식을 개최했다. 이로써 전주사무소를 운영 중인 국외 자산운용사는 13개로 늘어났으며 국내 금융기관까지 포함하면 총 40개의 금융기관이 전주에 사무소를 운영하게 됐다.

행사에는 김성주 국민연금공단 이사장을 비롯해 외른 바이서트(Joern Beissert) 주한 독일 부대사, 마커스 코블러(Markus Kobler) DWS그룹 글로벌 최고책임자(CFO), 이태영 DWS자산운용 한국법인 대표 등이 참석했다.

DWS자산운용은 2004년 8월 국민연금과 국내채권 투자일임 계약을 체결하며 협력관계를 시작했다.

이후 해외 부동산·주식·인프라 등으로 운용 분야를 확대하며 20년 이상 국민연금의 투자 파트너로 협력해 왔다.

국민연금의 투자 수요에 맞춰 다양한 자산군의 운용전략과 상품을 제공하는 한편 독일 본사에서 맞춤형 교육 프로그램을 운영하는 등 국민연금 운용 전문성 강화를 위한 협력도 이어왔다.

공단은 이번 전주사무소 개소가 장기간 이어온 양 기관의 협력관계를 더욱 공고히 하고 글로벌 자산운용사와의 교류를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "20년 넘게 국민연금과 협력해 온 DWS자산운용의 전주사무소 개소를 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 글로벌 자산운용사들과의 협력을 확대하고, 전주가 글로벌 금융기관이 모여드는 자산운용 중심지로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

DWS자산운용은 올해 11월 브랜드명 변경을 시작으로 내년 상반기 중 한국법인명을 ‘도이치자산운용’으로 변경할 계획이다.