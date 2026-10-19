대전시, '온통대전' 혜택 대폭 확대…연말까지 충전한도 70만 원·캐시백 13%

▲온통대전 카드 ⓒ프레시안DB

대전시가 물가 상승과 소비 부진으로 얼어붙은 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 지역사랑상품권 '온통대전'의 혜택을 대폭 확대한다.

대전시는 국비 132억 원과 시비 216억 원 등 총 348억 원의 추가 재원을 확보하고, 10월부터 연말까지 온통대전의 구매 한도와 캐시백 비율을 상향 조정한다고 19일 밝혔다.

최근 대전의 2분기 소매판매가 전년 동기 대비 5.1% 감소하고 9월 소비자물가가 2.9% 오르는 등 시민들의 체감 경기는 악화일로를 걷고 있다. 여기에 2024년 기준 대전의 자영업자 폐업률이 10.39%로 전국 평균(9.5%)을 상회한 데다, 트램 공사 구간 주변 상권의 접근성 저하까지 겹치며 소상공인의 시름이 깊어지는 상황이다.

이에 대전시는 오는 20일부터 31일까지 월 충전한도를 기존 30만 원에서 50만 원으로 늘리고, 기본 캐시백률 10%를 유지한다.

이어 연말 소비가 집중되는 11월과 12월에는 월 충전한도를 70만 원까지 대폭 확대한다. 일반 이용자의 캐시백률도 기존 10%에서 13%로 상향하며, 복지대상자 등에 대한 3%p 추가 캐시백 혜택도 계속 유지된다.

대전시는 이번 혜택 확대를 통해 가계의 실질적인 생활비 부담을 줄이는 동시에, 전통시장과 골목상권으로 소비 유입을 유도해 지역경제 선순환 구조를 공고히 한다는 구상이다.

허태정 대전시장은 “수출 등 일부 지표가 개선되고 있지만 경제회복의 온기가 시민의 일상과 골목상권까지 미치지 못한다면 진정한 민생회복이라 할 수 없다”며 “추가 확보한 재원을 바탕으로 시민에게는 생활비 절감을, 소상공인에게는 매출회복의 기회를 제공하겠다”고 말했다.