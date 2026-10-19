허태정 대전시장 "대덕대교 공사 따른 시민 교통 불편 최소화 만전"

▲허태정 대전시장이 19일 오전 대덕대교 공사 현장을 찾아 교통 대책 상황을 점검하고 있다 ⓒ대전시

허태정 대전시장이 대덕대교(구교) 교량 개축공사 현장을 방문해 교통통제에 따른 시민불편 최소화를 당부했다.

허 시장이 19일 오전 대덕대교 공사 현장을 찾아 추진상황과 교통대책을 점검하고, 관계기관에 현장 대응 강화를 주문했다. 이날 점검에는 김효수 대전경찰청 교통과장과 시공사 관계자 등이 참석해 공정 계획과 교통 혼잡 완화 방안을 논의했다.

대덕대교는 19일부터 기존 양방향 10차로에서 5차로로 축소 운영된다. 이에 따라 출퇴근 시간대를 중심으로 극심한 교통 혼잡이 예상된다.

대전시는 공사 초기 교통 흐름의 안정화가 관건이라고 보고 시와 경찰, 유관기관이 참여하는 ‘교통대책 특별관리반’을 구성해 초기 집중관리에 들어갔다.

현장에는 경찰과 신호수를 배치해 교통상황을 실시간 모니터링한다. 공사 일주일 후 1차 신호주기 조정에 이어 14일 후에는 교통량과 시민의견을 분석해 신호주기를 재조정하는 등 단계적 맞춤 전략을 추진할 계획이다.

또한 우회도로 안내를 강화하고 다양한 매체를 활용해 실시간 교통정보를 제공한다. 앞서 대전시 건설관리본부 직원들은 14~16일과 19일 사흘간 주요 출근길에서 우회도로 안내 등 대시민 홍보활동을 펼쳤다.

허태정 대전시장은 “공사에 따른 교통 불편을 줄이기 위해 현장 상황을 면밀히 살피고 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”며 “시민불편이 최소화되도록 총력을 다하겠다”고 말했다.