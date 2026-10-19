전주병원·호성전주병원, 전북CBS 지정병원 협약 체결

전주병원·호성전주병원이 전북CBS와 지정병원 협약식을 갖고 임직원 및 직계가족의 건강 증진과 의료서비스 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식은 지난 15일 전주병원 경영지원센터에서 진행됐다. 전주병원 측에서는 김종준 의료원장, 김환민 행정원장, 주민호 경영총괄본부장, 배자영 행정실장, 정철민 기획조정실장, 임세민 협약 담당자가 참석했으며, 전북CBS 측에서는 이균형 대표, 김효영 보도제작국장, 이상현 경영기획국장, 양송희 아나운서가 참석했다.

이번 협약은 지역 방송사와 전문 의료기관 간 네트워크를 강화하고, 상호 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 상생 협력 관계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 전주병원·호성전주병원은 전북CBS 임직원과 직계가족을 대상으로 종합검진 할인 등 다양한 의료서비스 우대 혜택을 제공하고 전북CBS 임직원과 가족들의 건강관리 및 의료서비스 이용 편의성을 높이고, 양 기관 간 지속적인 협력을 이어갈 계획이다.

최정웅 전주병원 이사장은 "이번 협약을 통해 전북CBS 임직원과 가족분들이 보다 편리하게 의료서비스를 이용하고 건강을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하겠다"며 "지역을 대표하는 언론기관과 전문 의료기관이 뜻을 모아 지역사회와 함께 성장하는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

아울러 전주병원·호성전주병원은 전북CBS와 함께 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 지역사회 발전과 공익 증진에 기여하는 한편, 지역민의 건강 증진과 의료복지 향상에도 힘쓸 방침이다.