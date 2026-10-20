경기도, 대부도 갯벌서 흰발농게 서식지 발견…최소 3만 마리 추정

경기 안산시 대부도 갯벌에서 멸종위기야생생물 Ⅱ급이자 해양보호생물인 흰발농게의 신규 서식지가 확인됐다. 기존에 서식 기록이 없던 지역에서 발견된 데다 번식 중인 개체까지 확인돼 경기 갯벌의 생물다양성 보전 측면에서 의미가 크다.

경기도해양수산자원연구소는 지난 6월부터 진행한 ‘경기갯벌 생태조사’를 통해 대부도 갯벌에서 약 2600㎡ 규모의 흰발농게 서식지를 새롭게 발견했다고 20일 밝혔다.

▲흰발농게 수컷 ⓒ경기도해양수산자원연구소

확인된 서식지는 약 1600㎡와 1000㎡ 규모의 두 곳으로, 연구소가 개체 밀도를 분석한 결과 최소 3만 마리 이상이 서식하는 것으로 추정됐다.

흰발농게는 밀물과 썰물이 오가는 갯벌 가운데 육지와 가까운 상부 조간대에 주로 서식하는 소형 게다. 수컷의 한쪽 집게다리가 몸집에 비해 크고 흰색을 띠는 것이 특징이다. 서식지 감소와 개발 등의 영향으로 개체수가 줄어들어 보호가 필요한 종으로 분류된다.

연구소는 환경부와 해양수산부의 포획·채취 허가를 받아 최소한의 개체를 확보한 뒤 형태학적 특징과 DNA 분석을 거쳐 흰발농게임을 확인했다.

특히 이번 조사에서는 알을 품은 암컷과 어린 개체도 함께 발견됐다. 연구소는 이를 토대로 해당 지역에서 흰발농게가 일시적으로 출현한 것이 아니라 번식과 개체군 유지가 이뤄지고 있는 것으로 보고 있다.

경기도와 안산시는 신규 서식지의 훼손을 막기 위해 안내판 설치 등 보호조치를 추진할 계획이다. 앞으로 서식지와 개체군 변화를 지속적으로 관찰하고 현장 중심의 보호활동도 강화할 방침이다.

이번 조사에서는 해양보호생물인 발콩게의 소규모 서식지도 함께 확인됐다. 연구소는 2022년과 2023년에도 도내 발콩게 서식지를 확인하는 등 경기 갯벌에 서식하는 희귀·보호종의 분포와 생태를 꾸준히 조사하고 있다.

김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 “이번 발견은 경기도 갯벌이 생물다양성을 간직한 청정 생태공간임을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “안산시와 협력해 흰발농게 서식지와 개체군 변화를 지속적으로 관찰하고, 현장 중심의 보호활동을 추진하는 등 경기 갯벌의 생물다양성과 보호종 서식처 보전에 힘쓰겠다”고 말했다.