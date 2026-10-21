北김여정 '대남확성기' 압박에…與 "정부가 적극 대응하고 있다는 것"

대통령 국방특보를 맡고 있는 더불어민주당 김병주 의원이 북한이 '대남확성기' 방송 재개 검토를 발표한 데 대해 "적반하장", "책임을 전가하기 위한 명분 축적용"이라고 비판했다.

김 의원은 20일 오전 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "군사분계선(MDL) 이남에 본인들이 설치한 지뢰에 우리 장병이 중상을 입고 피해를 입었지 않나"라며 "지금 북한 김여정 부장의 발언은 사실 적반하장격"이라고 밝혔다.

김여정 북한 조선노동당 총무부장은 전날 담화를 통해 북의 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 한국군의 경고사격 등 조치에 반발하며 '군사력 증강 배치'와 '대남확성기 방송 재개'를 검토한다고 밝혔다.

김 의원은 "우리가 (지뢰 사건 이후) 지금 여러 가지 필요한 조치들을 하고 있는데, 그럼에도 불구하고 이런 조치에 대한 대응 차원에서 김여정 부장이 어제 (대남확성기 방송 재개 등을) 얘기했다"며 "전술 차원"이라고 짚었다.

김 의원은 북한의 '전술'적 의도에 대해선 "하나는 군사적 충돌 시 우리 측에 책임을 전가하기 위한 어떤 명분 축적용", "다른 하나는 앞으로 북미 정상회담 이런 것도 의식을 하는 것 같다"고 설명했다.

김 의원은 이 과정에서 "국민의힘이 '우리 정부가 소극적으로 대응한다'고 비난을 했는데, (전날 담화를 보면) 김여정이 '우리(정부)가 적극적으로 대응하고 있다'는 걸 오히려 얘기해 주고 있는 것"이라고 주장하기도 했다.

김 의원은 "지금 이 문제는 여야 없이 국민의힘도 똑같이 한목소리로 대응을 했을 때 우리 군이 힘을 받는 것"이라며 "그런 게 필요하다"고 야당에 촉구했다.