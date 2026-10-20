하남시, 모든 세대 아우르는 통합형 일자리박람회 30일 개최

경기 하남시가 청년부터 중장년과 어르신까지 다양한 세대의 구직자를 위한 통합형 일자리박람회를 개최한다.

하남시는 오는 30일 낮 1시부터 4시까지 하남종합운동장 제2체육관에서 ‘하남시 온세대·경기도 5070 일자리박람회’를 연다고 20일 밝혔다.

‘온세대를 잇다, 내일을 열다!’를 슬로건으로 내건 이번 박람회는 청년과 중장년, 어르신, 장애인, 경력보유여성 등 취업을 희망하는 시민에게 폭넓은 채용 기회와 맞춤형 취업 지원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

▲통합형 일자리박람회 개최 안내문 ⓒ하남시

특히 기존에 대상별로 운영하던 청년·여성 채용행사와 경기도 5070 일자리박람회를 통합해 운영한다. 직접 채용에 참여하는 기업도 당초 30개사에서 40개사로 확대해 구직자와 기업 간 만남의 기회를 넓힐 계획이다.

채용관에는 롯데의료재단 보바스병원, 일양약품, 쿠팡풀필먼트서비스, 현대그린푸드, 경기상운, 하남우체국 등 다양한 기업과 기관이 참여할 예정이다.

취업 상담과 일자리 정책을 안내하는 홍보관도 운영한다. 경기도일자리재단과 하남고용복지플러스센터, 청년지원센터, 하남시장애인복지관, 하남시니어클럽 등이 참여해 구직자의 연령과 상황에 맞는 취업 정보를 제공한다.

이와 함께 인공지능(AI) 이력서 작성, 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 면접 메이크업, 커리어 코칭 등 취업 준비를 돕는 다양한 부대행사도 마련된다.

취업을 희망하는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 행사 전일까지 온라인 누리집에서 사전 신청하거나 당일 현장 등록을 통해 참가하면 된다. 기업별 모집 직종과 채용 인원, 자격 요건 등 자세한 정보는 하남시청과 하남일자리센터, 경기도 5070 일자리박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

이현재 시장은 “다양한 세대의 구직자와 인재를 찾는 기업이 한자리에서 만나는 기회가 될 것”이라며 “청년부터 경험을 살려 재취업을 준비하는 시민까지 자신의 역량에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.