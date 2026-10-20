경동대 외국유학생 TOPIK 합격 장학증서 수여

경동대학교앵커사업단(단장 박현욱)은 16일 교내 재학 중인 외국인 유학생 중 TOPIK 합격생들에게 장학증서를 수여했다고 21일 밝혔다.

강원도 고성 글로벌캠퍼스에서 진행된 증서 수여식에는 이종규 글로벌캠퍼스총장과 교수진, 유학생 등 50여 명이 참석했다.

ⓒ경동대

경동대는 앞서 지난 6월 하순 외국인 유학생 60여 명을 대상으로 TOPIK(한국어능력시험) 집중 프로그램을 운영한 바 있다.

그 결과 7월 시행된 시험에서 37명의 학생이 최소 2급 이상으로 TOPIK을 통과했다.

16일 행사는 이들에 대한 장학증서 수여식이다.

지난 7월 시행 TOPIK에서 학생들이 취득한 급수는 2급(18명), 3급(5명), 4급(8명), 5급(6명)이며, 장학금은 급수에 따라 차등 지급됐다.

이 장학금은 한국어 학습 성취감을 바탕으로 학업과 진로 준비에 보다 적극 참여할 동기를 부여하기 위해 마련됐다.

박현욱 단장은 “경동대는 졸업한 유학생들이 국내 특히 강원지역에 일자리를 얻어 정주(定住)하도록 적극 지원하고 있다”면서, 경동대앵커사업단은 그 제1요건이라 할 한국어 소통력 배양에서부터 관심을 기울이고 있다고 말했다.

경동대학교 앵커사업단은 강원 지역과 대학의 상생 발전을 목표로 첨단전략산업 육성, 지역 취업·정주형 인재 양성, 로컬창업, 늘봄학교 체계 구축을 추진하는 지역혁신중심 대학지원체계 사업을 수행하고 있다.