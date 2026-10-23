배현진, 오세훈 판결에 장동혁 겨냥…"'꽃'과 '북'의 지도부, 감사해야"

국민의힘 배현진 의원이 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 무죄 선고와 관련해 서울시장 재선거를 주장했던 자당 지도부를 향해 "어느 당 지도부인지 헷갈리게 했다"고 비판했다.

배 의원은 23일 오 시장의 2심 선고 직후 자신의 페이스북에 "선거 내내 서울시당 흔들고, 서울 재선거 주장하며 어느 당 지도부인지 헷갈리게 했던 '꽃'과 '북'의 지도부는 다행으로 여기며 감사해야 할 것"이라고 썼다.

배 의원은 이날 항소심 판결에 대해 "예상한 결과이지만 모든 서울 시민들께 오늘 항소심 결과 축하드린다는 말씀 드리고 싶다"며 "다 끝나지 않았지만 이제 한시름 놓는다"고 밝혔다.

이어 "지난 6월 시민들께서 다시 세워주신 오세훈 시장의 직무를 이제야 안정적으로 이어나갈 수 있게 됐다"고 평가했다.

이재명 정부를 향해서도 날을 세웠다. 배 의원은 "아무리 사법 질서를 흔들고 무너뜨리며 재판부를 압박한들 대한민국 법치를 저버리지 않는 법관들이 있음을 이재명 정부는 살떨리게 기억해야 할 것"이라고 주장했다.

그러면서 "이 대통령의 공소취소까지 기도하는 야만의 시절이 됐지만 대통령과 정부의 시간은 영원하지 않고 역사에는 공소시효도 없다"고 덧붙였다.

앞서 서울고법 형사7부는 이날 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심에서 벌금 1000만 원을 선고한 1심 판결을 뒤집고 무죄를 선고했다. 재판부는 핵심 증거인 명태균 씨 진술의 신빙성을 인정하기 어렵다고 판단했다.