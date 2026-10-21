경기도, '2026 플레이엑스포' 참가기업 후속지원… 27일 '경기게임커넥트' 개최

경기도가 수도권 대표 게임쇼 ‘플레이엑스포(PlayX4)’ 참가기업의 사업화 성과를 높이기 위한 후속지원에 나선다.

도는 오는 27일 성남 판교 경기창조경제혁신센터 국제회의장에서 ‘경기게임커넥트 2026(G-Game Connect 2026)’을 개최한다고 21일 밝혔다.

▲'경기게임커넥트' 개최 안내문 ⓒ경기도

경기게임커넥트는 지난 5월 개최된 ‘2026 플레이엑스포’의 후속지원 프로그램이다. 일회성 전시 참가나 상담에 그치지 않고 실제 계약, 투자 유치, 글로벌 퍼블리싱 등 구체적인 사업화 성과로 이어질 수 있도록 도내 게임기업의 성장을 집중 지원한다.

행사는 게임기업의 비즈니스 경쟁력 강화와 미래 게임 인재 육성에 초점을 맞춰 진행된다. 취업설명회에서는 펄어비스가 게임산업 취업 정보를 제공하며, 블루홀스튜디오, 매드엔진, 하이퍼센트 등 현업 전문가들이 참여하는 직군별 취업 토크쇼와 1대1 취업·직무상담회가 운영된다.

전문 세미나에서는 네이버웹툰 진정우 PM의 웹툰 IP 활용 게임사업 사례, 그램퍼스 김지인 대표의 독자적 IP 구축 및 브랜드 성장 전략, 레드브릭하우스 이민정 디렉터의 글로벌 퍼블리싱 전략 등이 발표된다. 이와 함께 국내외 바이어와의 비즈니스 매칭, 게임 시연 및 쇼케이스도 마련된다.

현병천 도 미래성장산업국장은 “게임기업의 성장은 시장에서 실질적인 성과를 거둘 때 완성된다”며 “플레이엑스포에서 발굴한 유망 게임기업들이 이번 행사를 통해 판로를 넓히고 새로운 사업 기회를 확보할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.