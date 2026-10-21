경기도, 양평·여주 교량 3곳에 투신 예방 ‘안전난간’ 설치 완료

경기도가 도민 안전 확보와 투신사고 예방을 위해 양평 양근·양평대교와 여주 이포대교 등 교량 3곳에 안전난간 설치를 마쳤다.

경기도건설본부는 총 34억 원(국비 32억 원, 도비 2억 원)의 예산을 투입해 지난 5월 착공한 교량 3곳의 안전난간 설치 공사를 지난 19일 완료했다고 21일 밝혔다. 사업 예산의 대부분은 행정안전부 특별교부세를 통해 충당됐다.

▲양평대교 안전난간 설치 모습 ⓒ경기도

공사가 진행된 양평대교(길이 625m)에서는 2022년부터 올해 9월까지 127건, 양근대교(길이 765m)에서는 동일 기간 89건의 투신·추락사고 신고가 각각 접수됐다.

이포대교(길이 797m) 역시지난해 2건의 투신 사고가 발생하는 등 그간 위기 상황 관련 신고가 지속돼 물리적 안전시설 확충 필요성이 제기되어 왔다.

이에 도는 다른 지자체 사례 검토와 경관·전문가 자문을 거쳐 현장 맞춤형 안전시설 계획을 수립했다. 기존 110cm 높이였던 난간을 165cm로 높였으며, 난간 상부에는 신체 접촉 시 돌아가는 회전형 구조물을 설치해 난간을 넘거나 추락하는 행위를 원천 차단했다.

박재영 도 건설본부장은 “이번 안전난간 설치가 위기 상황에 놓인 도민의 소중한 생명을 보호하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 국비 확보와 현장 여건 검토를 통해 안전시설을 단계적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.