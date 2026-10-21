인천시, 국내 최초 '도서지역 UAM 실증' 성공…교통 접근성 개선 탄력

인천광역시가 영종도와 덕적도를 연결하는 노선에서 도도서 지역 공공수요 기반의 도심항공교통(UAM) 실증 비행을 성공적으로 마쳤다. 지자체와 국토교통부, 민간 기업이 협력해 도서 지역 UAM 실증을 추진한 것은 국내 최초다.

인천시는 항공우주산학융합원 및 ‘K-UAM One TEAM’(KT, 대한항공, 현대건설, 현대자동차, 인천국제공항공사)과 함께 추진한 ‘2026년 인천 도서지역 UAM 실증 지원사업’을 성료했다고 21일 밝혔다.

▲도서 지역 UAM 실증 현장 ⓒ인천광역시

이번 실증은 내륙 의료기관 이용 및 긴급 이동 등 섬 지역 주민들의 공공 교통수요를 반영해 UAM 서비스의 운용 가능성을 확인하고자 추진됐다. 실제 비행은 UAM 대역기인 헬기를 활용해 영종도(거잠포·왕산마리나)와 덕적도를 잇는 구간에서 진행됐다.

실증 과정에서는 공항 주변 공역 및 해상 비행 특성을 고려한 노선 설계를 바탕으로 인천시 UAM 플랫폼과 국가 R&D UAM 교통관리시스템을 연계했다. 이를 통해 실시간 위치 확인, 교통관리, 버티포트 운영, 통신망 연계 등 통합운용 체계를 종합 점검했다.

시는 이번 실증 결과를 토대로 이착륙 인프라(버티포트) 및 교통·안전관리체계를 보완할 계획이다. 아울러 국토교통부의 UAM 시범운용구역 지정 추진과 연계해 단계별 서비스 도입 실행계획을 구체화할 방침이다.

박광근 시 해양항공국장은 “이번 실증은 UAM 기술을 도서지역의 실제 교통수요와 연계해 공공서비스로 확장할 가능성을 확인한 계기”라며 “주민 교통 접근성을 높이고 인천의 UAM 산업 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.