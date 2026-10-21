경북교육청 특수교육원 설계공모 당선작 선정…295억 원 투입

경북교육청이 장애 학생의 자립과 사회참여를 지원할 특수교육원 건립에 속도를 내고 있다.

경북교육청은 ‘(가칭)경상북도교육청 특수교육원’ 건립사업 설계공모 심사위원회를 열고, ㈜한들종합건축사사무소 김영근 대표의 작품을 당선작으로 선정했다고 21일 밝혔다.

특수교육원은 총사업비 295억 원을 들여 지상 4층, 연면적 4974.3㎡ 규모로 건립한다. 장애 학생을 위한 교육시설과 함께 학부모·교직원 지원 공간, 지역 주민이 이용할 수 있는 문화시설을 갖출 예정이다.

주요 시설로는 장애 유형과 발달 특성을 고려한 일상생활 훈련실과 진로·직업 실습 공간이 들어선다. 학생들이 실제 생활과 연계한 체험을 통해 생활 능력을 기르고, 다양한 직업을 탐색하며 자립을 준비할 수 있도록 구성한다.

전문 치료지원실과 교원 연수실, 전용 상담 라운지도 마련한다. 장애 학생에 대한 교육·치료 지원은 물론 학부모 상담과 교원의 특수교육 전문성 향상을 위한 공간으로 활용할 계획이다.

열린 북카페와 복합문화공간은 지역 주민에게도 개방한다. 학생과 학부모, 주민이 함께 문화활동을 즐기고 교류하면서 장애에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 운영한다는 구상이다.

경북교육청은 당선작을 바탕으로 교육적 기능과 이용 편의성, 안전성을 고려한 설계를 추진한다. 이 과정에서 장애 학생과 학부모, 교직원 등 이용자의 다양한 요구를 반영할 방침이다.

임종식 교육감은 “특수교육원은 장애 학생들이 자신의 가능성을 발견하고 자립과 사회참여에 필요한 역량을 키워 가는 배움터가 될 것”이라며 “학생 개개인의 특성과 교육적 요구를 반영한 안전하고 전문적인 교육환경을 마련하겠다”고 말했다.