세대가 함께 어울렸다…2026 원주시 주민자치 화합한마당

원주시는 지난 16일부터 17일까지 이틀간 댄싱공연장 주차장 내 상설공연장에서 열린 2026 원주시 주민자치 화합한마당을 성황리에 마무리했다.

이번 행사에서는 주민자치의 날 기념식과 모범 주민자치위원 표창을 비롯해 동아리 발표회·경연대회, 체험·전시·홍보 부스, 벼룩시장 등 다채로운 프로그램을 진행했다.

▲2026 원주시 주민자치 화합한마당. ⓒ원주시

읍·면·동별 특색을 담은 공연과 부스는 주민자치 활동 성과를 공유하고 주민 간 교류를 넓히는 계기가 됐다.

특히 야간 음악 프로그램에는 젊은 시민들도 다수 참여했다.

주민자치센터 회원, 지역 주민, 청년층 등이 함께 음악을 즐기며 세대를 아우르는 화합의 장을 만들었다.

15개 팀이 참가한 프로그램 경연대회에서는 태장2동 라밸타 팀이 최우수상, 무실동 무실골드퀸즈 팀이 우수상, 소초면 치악산 풍물패 팀이 장려상을 받았다.

최우수상과 우수상을 수상한 두 팀은 원주시 대표로 2026년 강원특별자치도 주민자치 한마당축제 프로그램 발표대회에 출전한다.

장성미 원주시 자치행정과장은 "이번 화합한마당은 주민들이 배움의 성과를 나누고 다양한 세대가 함께 어울리며 주민자치의 의미를 되새기는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 주민들의 적극적인 참여와 교류를 통해 주민자치가 더욱 활성화될 수 있도록 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.