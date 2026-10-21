고창군, ‘콜택시처럼 부르는’ 농촌 행복버스 본격 운행…교통소외 해소 기대

▲ⓒ고창군청

전북자치도 고창군이 농촌지역의 대중교통 이용 편의를 획기적으로 개선하기 위해 전화 한 통으로 부르는 ‘수요응답형(DRT) 행복버스’를 본격적으로 가동했다.

고창군은 신림면과 성내면 일대를 대상으로 이용자가 원하는 시간에 직접 호출해 이용하는 수요응답형 행복버스 운행을 시작했다고 21일 밝혔다.

수요응답형 행복버스는 정해진 노선과 시간표에 따라 운행하던 기존 시내버스 방식에서 벗어나, 주민이 전화나 모바일 앱으로 호출하면 실시간 수요에 맞춰 탄력적으로 운행하는 새로운 대중교통 서비스다.

특히 이번에 도입된 버스는 인공지능(AI) 기반의 실시간 배차 시스템을 탑재했다. 이용자의 호출 위치와 목적지를 분석해 최적의 운행 경로를 자동으로 산출함으로써 주민들의 대기시간을 대폭 줄이고 버스 운행의 효율성을 극대화했다.

행복버스는 총 2개 구간에서 운행된다. ▲신림면↔고창읍 구간은 오후 1시 40분부터 오후 6시 30분까지, ▲성내면↔흥덕면 구간은 오후 1시부터 오후 6시 30분까지 운행한다.

서비스 이용을 원하는 주민은 대표 콜센터(1533-0777)로 전화하거나 모바일 앱을 통해 버스를 호출할 수 있으며, 이용 요금은 일반 버스보다 저렴한 단돈 1000원이다.

앞서 고창군은 정식 운행에 앞서 주민 이용 현황을 점검하고 불편 사항을 사전 보완하기 위해 지난 9월 30일부터 10월 10일까지 시범운행을 실시한 바 있다.

심덕섭 고창군수는 “이번 수요응답형 행복버스 도입이 교통 소외지역 주민들의 이동권을 보장하고 대중교통 이용 편의를 크게 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 군민들의 다양한 교통 수요를 반영한 맞춤형 교통복지 정책을 지속 추진해 나가겠다”고 밝혔다.