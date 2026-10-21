안동사랑상품권 결제하면 5% 추가 적립…1인당 최대 2만5천 원

안동시가 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 개막 도시 선정을 기념해 모바일 안동사랑상품권 추가 적립 행사를 연다. 기존 상품권 구매 할인과 결제 적립 혜택도 함께 적용해 지역 소비를 끌어올린다는 계획이다.

행사는 10월 29일부터 11월 15일까지 진행된다. 이 기간 모바일 안동사랑상품권 가맹점에서 상품권으로 결제하면 결제액의 5%를 추가로 적립받는다. 특별 적립 한도는 1인당 최대 2만5천 원으로, 누적 결제액 50만 원까지 적용된다.

상품권으로 10만 원을 결제하면 5천 원을 추가로 돌려받는 방식이다. 다만 정책수당이나 기존 적립금으로 결제한 금액은 대상에서 제외되며, 예산이 소진되면 행사가 조기에 끝날 수 있다.

현재 시행 중인 다른 혜택과도 중복 적용된다. 상품권 구매 시 12% 할인을 받을 수 있고, 일반 가맹점에서는 특별 적립 5%에 ‘지역 상권 활성화 프로모션’ 3%를 더해 결제액의 8%가 적립된다. 착한가격업소에서는 ‘착한가격업소 플러스 프로모션’ 5%가 추가돼 결제액 기준 최대 13%까지 적립받을 수 있다.

안동시는 이번 행사가 시민들의 소비 부담을 덜고 전통시장과 상점가, 골목상권의 매출을 늘리는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

‘코리아 그랜드 페스티벌’은 중앙정부와 지방정부, 민간기업 등이 내수 진작과 지역경제 활성화를 위해 함께 추진하는 전국 단위 소비 행사다. 올해는 10월 29일부터 11월 15일까지 18일간 전국에서 열리며, 개막행사는 안동에서 개최된다.

권기창 안동시장은 “전국적인 소비 행사의 열기가 안동의 전통시장과 골목상권으로 이어질 수 있도록 모바일 상품권 추가 적립 혜택을 마련했다”며 “시민과 관광객의 소비가 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어지길 바란다”고 말했다.