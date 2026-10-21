가을 빛 스민 광부의 길을 걷다…31일 운탄고도 트레킹

강원관광재단이 강원랜드, 정선군과 함께 오는 31일 개최하는 제2회 운탄고도 소원의 길 트레킹 참가자를 30일까지 공식 홈페이지를 통해 모집한다.

이번 행사는 정선군 하이원리조트 내 운탄고도1330 5길을 무대로 소원성취길(8.1km), 소원동행길(5.5km), 소원누림길(3km) 등 3개 코스로 펼쳐진다.

▲운탄고도1330 5길. ⓒ운탄고도1330

깊어가는 가을 숲길 속에서 탄광촌의 아련한 역사와 삶의 숨결을 고스란히 느낄 수 있는 다채로운 여정으로 채워진다.

주요 거점인 도롱이연못과 1177갱에서는 광부와 가족의 애틋한 이야기를 담은 스토리텔링 연극과 광부 퍼포먼스가 펼쳐져 깊은 울림을 전한다.

마음에 품은 소망과 다짐을 정성껏 적어 매다는 소원 리본 작성과 마음의 울림을 넓혀가는 소원의 종 타종 체험도 마련한다.

옛 운락국민학교 터에서는 비석치기, 딱지치기, 공기놀이 등 정겨운 추억의 놀이로 지나간 시절의 향수를 자극한다.

메인 행사장인 마운틴광장에서는 소중한 순간을 담아내는 폴라로이드 포토존과 에어볼 경품 이벤트, 마음을 가꾸는 친환경 화분 만들기 등 따뜻한 체험 부스를 운영한다.

참가 신청은 30일까지 공식 홈페이지에서 선착순으로 진행한다.

참가비는 2만 5,000원으로 이 중 1만 5,000원은 정선아리랑상품권으로 환급해 정선 지역장터인 맹글장 등에서 온기를 나눌 수 있도록 했다.

완주한 이들에게는 소중한 기념품과 케이블카 이용권을 증정한다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "올해는 운탄고도만이 가진 고유한 삶의 이야기, 세대를 이어주는 놀이, 친환경 체험 등 마음으로 즐기는 콘텐츠를 한층 강화했다"며 "소중한 사람들과 발걸음을 맞추며 가을 숲속에서 잊지 못할 특별한 추억을 나누시길 바란다"고 말했다.