이상휘 의원, “한동훈, 참 아까운 정치인”…복당엔 “시간 필요”

당내 갈등엔 장동혁 대표 중심 단합 강조…‘패륜 3인방’ 비판에 “애국 3인방” 반박

이상휘 국민의힘 의원이 무소속 한동훈 의원의 정치적 역량을 높이 평가하면서도 복당에는 시간이 필요하다는 입장을 밝혔다.

탄핵 정국에서 불거진 감정적 대립이 충분히 해소되지 않은 만큼, 당내 갈등을 풀어가는 과정이 선행돼야 한다는 취지다.

국회 운영위원회 소속인 이상휘 의원은 21일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 한 의원에 대해 “국정감사에서 상당히 날카롭다”며 “임기응변과 분석력도 뛰어나 참 아까운 정치인”이라고 평가했다.

이어 “공격력을 가진 사람이 많지 않다”며 “보수 진영에서 같은 당 소속으로 어깨동무하고 손잡고 일하면 얼마나 좋을까 하는 생각도 있다”고 말했다.

한 의원의 정치적 역량을 인정하면서 보수 진영의 통합 필요성도 강조한 것이다.

다만 복당 문제에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 이 의원은 탄핵 정국 당시 한 의원이 극단적인 감정 대립을 심화시킨 측면이 있으며, 관련 갈등도 아직 해소되지 않았다고 지적했다.

그는 갈등이 자연스럽게 풀릴 수 있을지는 지켜봐야 한다면서도 “개인적으로는 시간이 필요할 수밖에 없다”고 밝혔다.

복당 찬반에 대해서는 자신을 “원래 통합주의자”라고 설명하며, 당내 갈등 해소가 우선이라는 입장을 내비쳤다.

최근 야당의 비판을 받고 있는 이진숙·김태규·주진우 의원에 대해서는 옹호하는 입장을 나타냈다.

이 의원은 민주당이 이들을 ‘패륜 3인방’으로 지칭하는 데 맞서 “우리 쪽에서는 애국 3인방”이라고 반박했다.

당내 갈등과 관련해서는 장동혁 대표를 중심으로 한 단합을 강조했다.

이 의원은 “당원과 지지층이 바라는 것은 내부 갈등이 아니라 단합이라며, 당대표의 리더십을 믿고 따라야 한다”고 말했다.

당대표 체제가 당분간 유지될 수밖에 없는 상황인 만큼 대표가 역할을 잘할 수 있도록 응원해야 한다는 취지다.

정치인의 언행에 대해서도 책임 있는 자세를 주문했다. 국회의원의 발언은 국민에게 영향을 미치는 만큼 자극적이거나 저급한 표현보다는 신중하고 책임 있는 메시지가 필요하다는 것이다.

이 의원의 발언은 한 의원의 정치적 역량을 인정하면서도 복당 문제는 별개로 접근해야 한다는 입장으로 풀이된다.

보수 진영의 통합 필요성에는 공감하면서도 탄핵 정국에서 비롯된 갈등을 해소하는 데는 시간이 필요하다는 점을 강조한 것으로 보인다.