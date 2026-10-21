AI·드론 맞춤형 인재 키운다…강원도·도교육청, 실무협의체 본격 가동

강원특별자치도와 강원특별자치도교육청이 미래산업 인재 양성과 지역 연계 교육 협력에 본격 나선다.

우상호 강원특별자치도지사와 강삼영 강원특별자치도교육청 교육감은 21일 강원특별자치도교육청에서 교육행정협의회를 개최했다.

▲강원특별자치도 교육행정협의회. ⓒ강원특별자치도교육청

양 기관은 전략산업 연계 직업교육, 지역인재 육성지원 사업 협력, 현장체험학습 활성화, 학교체육시설 개방, 공공 방과후학교 운영, 광역학교급식지원센터 운영 등 7개 안건에 대해 협력을 강화하기로 합의했다.

양 기관은 강원특별자치도 산업정책과 직업교육을 연결하는 실무협의체를 본격 가동한다.

관광, 청정에너지, 인공지능, 데이터센터, 국방드론 등 핵심 전략산업에 맞춰 직업계고 학과 재구조화를 추진한다.

협약형 특성화고 공모에도 공동 대응하는 등 산업 수요에 맞는 인재 양성체계를 구축할 계획이다.

▲강원특별자치도 교육행정협의회. ⓒ강원특별자치도교육청

강원특별자치도 내 고교와 대학 협력도 강화한다.

도·대학·교육청이 함께하는 지역인재육성지원사업을 통해 고교 교과목과 교육프로그램을 공동 개발하고 고교학점제 내실을 높인다.

이를 통해 학생들의 과목 선택권을 넓히고 대입 경쟁력을 높일 구상이다.

현장체험학습도 확대한다.

강원특별자치도가 제안한 태백시 365세이프타운 체험학습 활성화를 시작으로 직속기관 및 지역 연계 체험학습을 늘린다.

교육청이 체험학습 안전 지원을 대폭 강화해 학교의 운영 부담을 줄이고 지역경제에도 활력을 불어넣을 방침이다.

▲강원특별자치도 교육행정협의회. ⓒ강원특별자치도교육청

학교와 지역의 시설·자원을 함께 활용하는 협력도 구체화했다.

강원특별자치도는 학교체육시설 개방을 위해 예산을 지원한다.

작은학교에서 운영하기 어려운 양질의 공공 방과후학교 운영을 위해 지역 공공시설 활용에도 협력하고 광역학교급식지원센터 설치에도 함께 나선다.

우상호 지사는 "좋은 교육환경은 청년이 강원특별자치도에 뿌리내리고 지역이 지속 성장하는 기반이다"며 "배움이 지역 일자리로 이어지고 안심하고 아이를 키울 여건을 갖추도록 교육청과 힘을 모아 도민이 체감하는 성과를 만들겠다"고 밝혔다.

강삼영 교육감은 "강원특별자치도의 모든 아이에게 좋은 교육을 제공하려면 지역 역량을 모아야 한다"며 "지역사회 자원을 교육에 연결해 아이들의 성장이 지역 성장으로 이어지는 선순환 길을 열겠다"고 강조했다.