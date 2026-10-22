김민석 "조희대 탄핵, 말만 한다고 되나"…강경파와 대치

김민석 더불어민주당 대표가 조희대 대법원장 탄핵 강경파를 겨냥해 "탄핵을 위해서는 국민의 동의와 동감, 이런 것이 매우 중요하다"고 지적했다. '즉각 탄핵 추진'을 외치고 있는 정청래 전 대표 등에 대한 견제로 읽힌다.

김 대표는 22일 당 공식 유튜브에 나와 "우리는 이미 헌법과 법률에 있어서 조 대법원장이 많은 부분을 어기고 있다고 지적을 해왔다"면서도 "(다만) 그걸 진행하는 데 있어서 국민의 여론과 같이 가는 것이 필요하다"며 "때문에 제가 처음부터 이 부분에 대해서는 '설득과 설명의 과정을 충분히 거치겠다'고 말씀을 드렸다"고 강조했다.

김 대표는 "최근엔 탄핵에 대한 요구가 이전보다는 높아지고 있다"며 "국민적 설득력을 높이기 위한 그런 과정의 일환으로 국정조사도 당내에서 제기가 되고 있다", "차근차근 해나가겠다"고 설명했다.

그는 조국혁신당 및 민주당 강경파들이 '신속 탄핵'을 주장하며 김 대표를 압박하는 데 대해선 "(탄핵이라는) 방향이 있다고 하더라도 그 방향을 가는 데 있어서 그냥 말만 하면 되는 것은 아니지 않나"라고 꼬집기도 했다.

김 대표는 "그 이전 시기에 윤석열·한덕수 (탄핵) 때를 보더라도 '당장 하는 것이 좋지 않냐'라는 말씀들이 있었다"며 "(그때도) 그 과정들을 저희들이 차근차근 밟아서 갔었다"고도 지적했다.

민주당 원로 박지원 의원도 이날 불교방송(BBS) 인터뷰에서 "정치는 타이밍이지, 화끈하게 하는 것이 정치는 아니다"라며 "때로는 여러 가지를 국민의 생각을 잘 봐야 된다"고 김 대표 입장에 힘을 실었다.

전날 정청래 전 대표가 SNS에 "정치는 타이밍이다. 지금 화끈하게 '조희대 탄핵'(을) 결정하는 것이 최상책 "이라고 한 것을 정면으로 반박한 셈이다.

박 의원은 "저도 탄핵의 목소리를 높이고 있다. 그럼 제가 강경파인가"라거나 "조 대법원장은 서초동 정치 10단", "제가 정치 9단 하는데 제가 울고 간다"고 하는 등 탄핵에 대한 원론적 동의 입장을 강조하면서도 이같이 말했다.

박 의원은 김 대표와 지도부가 곧장 탄핵을 논의하는 대신 국정조사를 제시한 데 대해서도 "국정조사도 탄핵으로 가는 길"이라고 동감을 표했다. 조 대법원장의 남은 임기를 들어 신속 탄핵 의견이 나오는 데 대해선 "(어차피) 헌재에서 심의하는데 그 기간 동안에 (인용을) 할 수 있느냐", "또 (인용을) 한들 실효적 가치가 있느냐"라고 꼬집었다.

'원조 친명' 김영진 의원도 "국정조사를 통해서 현실적으로 (문제 해결이) 가능할 것인가?", "조 대법원장이 국정조사에 나올 것인가도 사실 의문"이라며 한 층 더 깊은 신중론을 폈다.

김 의원은 이날 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서 당내 탄핵 및 국정조사 논의에 대해 "상당히 어려운 문제", "저는 조 대법원장이 결자해지했으면 좋겠다"며 이같이 말했다. 사법부에 대한 입법부의 과도한 압박이 실효적일 수 없다는 취지 주장이다.

김 의원은 "대법관 제청, 그게 해결되지 않으니까 계속 강하게 충돌하는 측면이 있다"며 "그 문제를 어떻게 해결하는 게 좋을지에 대해서 (조 대법원장이) 건설적인 대안을 내보고, 정부와 청와대에서도 해결의 지점을 마련해 가는 게 필요하다"고 제안했다.

그는 "입법·사법·행정 삼권분립에 기반해서, 선출된 대통령과 입법부와 특히 사법부의 독립을 잘 유지해 나가면서도 견제와 균형을 해왔던 이 시스템이 붕괴되면 안 된다"고 강조했다.

김 의원은 신속 탄핵을 촉구하며 민주당을 압박하고 있는 조국혁신당에 대해선 "혁신당이 쇄빙선의 역할을 한다고 했는데 쇄빙선이 너무 빨리 가는 것 같다", "쇄빙선이 빨리 가면 꺠진 얼음이 다시 얼어서 뒤에 큰 배가 못 가는 문제가 있다"고 지적했다.

김 의원은 "본진의 배가 어디로 갈지 모르게 흔들리게끔 하는 것은 타당한 방향은 아니다"라며 "혁신당이 약간 혁신당만의 정치적 목적이 강하게 투영된 형태로 조희대 탄핵의 이슈들을 키우는 게 아닌가 그런 생각이 들어서 우려된다"고 했다.

▲더불어민주당 김민석 대표가 지난 21일 국회에서 열린 교육연수원 발대식 및 제1차 회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ연합뉴스

한편 김 대표는 이재명 대통령이 유시민 전 노무현재단 이사장에 대한 처벌을 '원치 않는다'는 입장을 보인 데 대해 "법의 영역보다는 토론의 영역으로 정리하신 것"이라며 "(유 전 이사장이) 금도를 지키면서 발언을 하고 비판을 했으면 좋겠다"고 날을 세웠다.

김 대표는 먼저 일부 진보진영 시민단체들이 유 전 이사장을 정보통신망법상 허위사실적시·명예훼손 등 혐의로 고발한 데 대해선 "유시민 작가가 대통령에 대한 비판이나 문제 제기, 또는 발언을 한 것이 대부분 과하다고 생각하는 분들이 다수일 것"이라며 "시민단체에서 법적 문제를 제기했을 때에는 '그 내용에 사실과 다른 것이 있고 표현이 과하다'는 것 때문에 허위사실과 명예훼손으로 제기를 했을 것"이라고 짚었다.

김 대표는 "그런데 대통령은 그런 (법적인) 영역이 있다고 치더라도 이것이 기본적으로 논쟁으로 제기된 측면이 많기 때문에, 논쟁을 논쟁이나 토론으로서 정리해내는 것이 본래의 취지를 더 잘 살릴 수 있겠다고 생각하신 것"이라고 했다.

김 대표는 이후 '유 전 이사장의 비판이 줄어들 것이라 보나'라고 진행자가 묻자 "그건 유 작가의 판단의 문제"라며 "금도를 지키면서 발언을 하고, 또 비판을 했으면 좋겠다"고 압박성 메시지를 냈다.

박지원 의원도 "대통령께서 처벌을 원치 않는다 하면 끝난 것이다. 잘하신 것"이라며 "유시민 작가가 '(이 대통령은) 거짓말쟁이' 이런 문제에 대해서는 좀 신중했어야 한다", "옳지 않은 일을 해서 고발당했지만 대통령께서 '나는 처벌하지 원하지 않는다'고 해서 정리된 것"이라고 했다.

박 의원은 여권 내 분란이 이어지는 데 대해 우려를 나타내며 "가장 큰 문제가 민주당의 내분"이라고 지적했다. 그는 "김민석 대표가 나사가 풀렸다? 저도 인정한다"면서 "이럴 때 나사를 세게 (조여) 리더십을 발휘해야 한다"고 했다.