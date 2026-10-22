광명시, ‘2026 페스티벌 광명’ 방문객 6만명…지역 소비 35.4% 증가

경기 광명시가 개최한 ‘2026 페스티벌 광명’이 방문객 증가와 지역 상권 활성화, 높은 관람객 만족도를 기록하며 성과를 거뒀다.

광명시는 지난 3일~4일 열린 축제에 총 6만409명이 방문했으며, 축제 기간 철산3동의 신용카드 소비액은 약 5억2525만 원으로 집계됐다고 22일 밝혔다.

▲ ‘2026 페스티벌 광명’ 행사 현장 ⓒ광명시

통신자료 분석 결과, 축제 기간 철산역 인근에 30분 이상 머문 방문 인구는 6만409명으로, 축제 2주 전 주말인 지난 달 19~20일의 3만474명보다 98.2% 증가했다. 같은 기간 철산3동의 신용카드 소비액도 기존 약 3억8791만 원에서 35.4% 늘었다.

한국관광공사의 한국관광데이터랩을 활용한 분석에서는 식음료와 여가서비스업 등의 소비 증가에 힘입어 올해 축제의 경제적 파급효과가 약 4억6413만 원으로 나타났다. 이는 지난해 3억4535만 원보다 34.4% 증가한 규모다.

관람객 만족도도 높았다. 축제 기간 실시한 설문조사에는 1142명이 참여했으며, 가수 공연 만족도는 84.3%, 음향·조명 등 공연 시설 만족도는 83.6%로 집계됐다. 가장 만족스러운 프로그램으로는 아티스트 공연 ‘지엠(GM) 라이브’가 62.7%로 가장 많이 꼽혔으며, 시민 참여 오픈스테이지·퍼레이드와 버스킹 공연이 뒤를 이었다.

광명시민 805명을 대상으로 한 축제 장소 선호도 조사에서는 현재 개최 장소인 철산로 8차선이 73.2%로 가장 높은 선호도를 보였다. 이어 광명시민체육관(9.6%), 광명스피돔(8.9%), 광명시민운동장(7.2%) 순이었다.

시는 이번 축제의 성과를 바탕으로 관람객 편의와 시민 참여 프로그램을 확대하고 지역 상권과의 상생을 강화할 계획이다.

박승원 시장은 “문화예술의 즐거움이 시민의 일상을 풍요롭게 하고 축제의 열기가 지역 상권과 경제의 활력으로 이어질 때 축제의 가치가 더욱 커진다”며 “시민에게는 특별한 문화 경험을, 지역에는 새로운 활력을 더하는 축제를 만들어 나가겠다”고 말했다.