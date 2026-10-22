경기광주시, 한강수계 특별지원사업 공모 선정…기금 40억 확보

경기 광주시가 한강수계관리위원회가 주관한 ‘2027년도 우수 주민지원 특별 지원 사업’ 공모에 선정돼 한강수계 관리 기금 40억 원을 확보했다고 22일 밝혔다.

한강수계관리위원회는 상수원 관리지역 주민의 소득 증대와 복지 증진, 지역 발전을 위해 수질·환경 영향이 적은 중장기 광역 사업을 특별 지원 사업으로 선정해 지원해 오고 있다. 특히 2027년부터는 기존 수질개선 및 지역 발전사업에 더해 재생에너지 분야를 새롭게 도입했다.

▲경기 광주시청 전경 ⓒ경기 광주시

광주시는 이번 공모에서 수질개선·지역발전 분야와 재생에너지 분야에 모두 이름을 올렸다.

먼저 수질개선 및 지역 발전사업 분야에서는 ‘중대물빛공원 문화시설 건립 사업’으로 22억 원을 확보했다. 시는 시민 휴식 공간인 중대물빛공원을 문화시설과 휴식 공간이 어우러진 복합 공간으로 조성할 방침이다.

재생에너지 분야에서는 18억 원을 확보해 총 3개 사업을 추진한다. △기금햇빛소득마을 조성(금사리·지월2리·건업리 마을공동시설 태양광 설치 지원, 발전 수익의 주민 소득 및 마을 기금화) △가구별 재생에너지 설치 지원(109가구 대상 히트펌프·태양광 설치비 80% 지원) △마을공동시설 히트펌프 설치(금사리·신월1리 사업비 전액 지원을 통한 에너지 자립 기반 마련) 등이다.

박관열 시장은 “이번 기금 확보를 통해 상수원 규제로 제약을 받아온 지역 주민들의 복지를 증진하고, 친환경 재생에너지 도입을 통한 주민 소득 창출과 탄소중립을 함께 추진하겠다”고 말했다.