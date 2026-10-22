"고향 사랑 이어간다" 횡성군, 출향인사 초청 간담회

횡성군이 출향 군민과의 유대 관계를 강화하고 자발적인 군정 참여를 이끌어내기 위해 출향인사 초청 간담회를 열었다.

횡성군은 21일 횡성군청 소회의실에서 2026년 출향인사 초청 간담회를 개최했다.

▲2026년 출향인사 초청 간담회. ⓒ횡성군

이번 간담회에는 재경횡성군민회, 재안산강원특별자치도민회, 재안산횡성군민회, 재인천횡성군민회 등 4개 단체 임원 11명이 참석했다.

장신상 횡성군수를 비롯한 횡성군 관계자들도 자리를 함께했다.

간담회는 참석자 소개와 군수 환영사를 시작으로 고향사랑기부제 홍보, 횡성인재육성장학회 1·1·1 모금 운동 소개, 횡성군 출향군민 지원에 관한 조례 전부개정 추진 사항 안내, 출향인사 의견청취 순으로 진행했다.

횡성군은 이번 간담회에서 출향 군민과 출향 단체의 교류·협력을 활성화하기 위한 조례 전부개정 추진 방향을 공유했다.

고향 방문 및 지역 축제 참여 확대, 지역 농·축·특산물 홍보, 군정 참여 등 다양한 협력 방안도 논의했다.

횡성군은 출향 단체 운영 과정의 애로사항과 건의 사항을 청취했다.

제안받은 의견은 소관 부서 검토를 거쳐 향후 출향 군민 교류·협력 정책과 관련 사업에 반영할 방침이다.

현재 횡성군은 출향 단체의 고향 방문을 활성화하기 위해 횡성한우축제 방문 시 버스 임차를 지원하고 있다.

고향 발전과 출향 단체 활성화에 이바지한 유공자 포상도 추진 중이다.

▲2026년 출향인사 초청 간담회. ⓒ횡성군

횡성군은 오는 11월 20일 재원 출향군민회와 별도 간담회를 개최해 지역별 소통을 확대할 예정이다.

횡성군은 출향군민 지원 조례 전부개정을 추진하는 한편 출향단체별 건의 사항을 체계적으로 관리하고 실질적인 교류·협력사업을 발굴할 계획이다.

장신상 횡성군수는 "전국 각지에서 활동하면서도 고향 횡성군을 잊지 않고 애정을 보내주는 출향인사 여러분께 감사드린다"며 "이번 간담회를 시작으로 지역별 출향단체와의 소통을 더 확대하고 출향군민의 경험과 지혜가 고향 발전으로 이어지도록 지속적인 협력관계를 구축하겠다"고 말했다.