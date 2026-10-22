강원시장·군수협 "여주~원주 복선전철 국비 전액 반영을"

강원특별자치도 시장·군수협의회가 22일 강릉시청 대회의실에서 민선 9기 1차년도 제2차 정례회를 개최했다.
이날 정례회에는 협의회장인 최승준 정선군수를 비롯해 김중남 강릉시장 등 강원특별자치도 내 10개 시·군 단체장이 참석해 지역 현안과 지방자치 발전을 위한 주요 안건을 논의했다.
회의에서는 민선 9기 1차년도 대한민국시장·군수·구청장협의회 제1차 공동회장단회의 결과를 공유했다.
이어 각 시·군에서 제출한 5건의 건의안건에 대해 의견을 나눴다.
주요 안건으로는 여주~원주 복선전철 건설사업 국비 전액 반영 요청, 선거사무 종사 지방공무원 보호제도 법제화 건의 등을 다뤘다.
협의회는 논의한 안건을 관계 중앙부처에 전달해 제도 개선과 지역 현안 해결을 위한 협력을 이어갈 계획이다.
최승준 협의회장은 "지역이 직면한 다양한 현안을 해결하기 위해서는 시·군 간 긴밀한 소통과 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 강원특별자치도 18개 시·군이 한목소리로 지역의 목소리를 중앙정부에 전달하고 지역 발전을 위한 실질적인 성과를 이끌어낼 수 있도록 협의회의 역할을 강화하겠다"고 말했다.
협의회는 차기 정례회를 철원군에서 개최하기로 결정했다.
참석자들은 회의 종료 후 강릉 ITS 세계총회 박람회장을 방문해 첨단 교통기술과 미래 모빌리티 분야 주요 전시를 참관했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0