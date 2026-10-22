강릉시 공공하수처리시설, 10년만에 우수시설로 선정

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)가 한국환경공단이 주관한 ‘2025년도 공공하수도 및 공공환경시설 기술 진단 완료 시설 운영관리 평가’에서 우수시설로 선정됐다.

강릉시가 우수시설로 선정된 것은 2016년 이후 10년 만이다. 이번 평가는 한국환경공단에서 기술 진단을 완료한 전국 77개 시설을 대상으로 서류 평가와 현장평가, 심의 절차를 거쳐 최종 결정됐다.

▲강릉시가 한국환경공단이 주관한 ‘2025년도 공공하수도 및 공공환경시설 기술 진단 완료 시설 운영관리 평가’에서 우수시설로 선정됐다. ⓒ강릉시

특히 이번 수상은 강릉시가 2024년부터 실시한 하수처리장 설비 이력 관리 카드 운영을 바탕으로 이뤄낸 결과로, 기술 진단 결과에 따라 노후 설비를 적극 개선하고, 처리 효율을 향상하는 등 기술 진단 내용을 현장 운영에 적극적으로 반영한 점에서 높은 평가를 받았다.

하수처리 분야 우수시설로 선정된 강릉시에는 상장과 포상금, 우수시설을 증명하는 현판이 수여됐다.

김재섭 하수도과장은 “앞으로도 하수처리시설의 지속적인 시설 개선과 효율적인 운영관리를 통해 깨끗한 도시환경을 조성하고 주민 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.