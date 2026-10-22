철학자의 지혜와 만난다…24일 양구 인문학 축제

양구군이 24일 양구인문학박물관 일원에서 2026 양구 인문학 축제를 개최한다.

이번 축제는 인문학 강연을 비롯해 어린이·청소년 독후감 경진대회, 체험 프로그램, 공연 등 여러 세대가 함께 즐기는 문화행사로 꾸민다.

▲2026 양구 인문학 축제. ⓒ양구군

축제는 오전 10시부터 오후 4시까지 진행한다.

인문학의 의미와 가치를 나누고 군민과 방문객이 함께 즐기는 문화 교류의 장으로 마련한다.

오전 10시부터 낮 12시까지는 김형석 교수와 함께하는 어린이·청소년 독후감 경진대회를 연다.

오후 2시부터 4시까지는 김형석 교수의 인문학 강연을 진행한다.

김형석 교수는 오랜 세월 축적한 삶의 지혜와 인문학적 통찰을 나누며 참가자들에게 인생과 가치에 대한 메시지를 전한다.

행사장에서는 오전 10시부터 오후 4시까지 체험 프로그램도 상시 운영한다.

산양뿔 만들기, 할로윈 머리띠·팔찌 만들기, 자개 스티커 거울 꾸미기, 연 만들기, 동전지갑 꾸미기, 그립톡 만들기, 타투 스티커, 캐리커처, 페이스페인팅, 캘리그라피, 해피벌룬존, 썬캐쳐 책갈피 등 다양한 프로그램을 선보인다.

오후에는 버블마술쇼와 버스킹 공연, 어린이 태권도 공연을 이어가며 가족 단위 방문객에게 다채로운 볼거리를 제공한다.

임경빈 양구인문학박물관장은 "올해 양구 인문학 축제가 다양한 연령대의 관람객이 인문학을 친근하게 접하고 서로의 생각과 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "강연, 독서, 체험과 공연이 어우러진 이번 축제에 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말한다.