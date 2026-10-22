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구자열 원주시장 "여주~원주 철도, 수도권·강원 하나의 생활권으로"
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구자열 원주시장 "여주~원주 철도, 수도권·강원 하나의 생활권으로"

배연호 기자(=원주)  |  기사입력 2026.10.22. 16:35:28

구자열 원주시장이 여주~원주 복선전철 건설사업의 2028년 적기 준공을 위해 2027년도 필요 국비 2930억 원 전액 반영을 강력히 촉구했다.

원주시는 22일 강릉시청에서 열린 민선 9기 강원특별자치도 시장·군수협의회 제2차 정례회에서 '여주~원주 복선전철 건설사업 국비 전액 반영 요청' 공동건의문을 채택했다고 밝혔다.

▲구자열 원주시장. ⓒ원주시

구자열 원주시장은 "여주~원주 복선전철은 수도권과 강원권을 하나의 생활·경제권으로 연결하고 지역의 성장 기반을 넓히는 중요한 국가 철도사업"이라며 "2028년 적기 준공을 통해 시민들이 실질적인 교통 편익을 누릴 수 있도록 필요한 국비가 전액 반영되게 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

이번 공동건의는 2028년 12월 준공을 목표로 추진하는 여주~원주 복선전철 사업의 차질 없는 진행을 위해 마련했다.

여주~원주 복선전철은 총 22.171㎞ 구간에 사업비 1조 934억 원 전액 국비를 투입해 건설하는 수도권-강원권 핵심 철도사업이다.

구자열 원주시장은 2028년 준공 목표를 달성하려면 2027년도 국비 확보가 시급하다는 점을 강조했다.

노반공사 이후 궤도·전력·통신·신호 등 철도 시스템 공사에 대규모 사업비를 투입해야 하는 만큼 내년도 필요 예산 2930억 원을 전액 반영하지 못하면 후속 공정에 차질이 발생하기 때문이다.

이는 공사 기간 연장에 따른 자재비·인건비 증가와 주민 불편으로 이어질 수 있다.

이에 강원특별자치도 시장·군수협의회는 구자열 원주시장의 뜻을 모아 공동건의문을 채택하고 2028년 적기 준공을 위한 2027년도 국비 2930억 원 전액 반영, 예산 심의 과정에서 감액된 사업비의 원안 복원을 정부와 국회에 촉구했다.

구자열 원주시장은 이번 공동건의 채택을 계기로 사업 추진의 필요성과 국비 확보의 시급성을 대외에 알리고 계획대로 준공을 이루도록 관계기관과 협력을 지속할 방침이다.

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배연호

배연호 기자

메일보내기bae640513@naver.com

강원취재본부 배연호 기자입니다.

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