정선 민둥산 경험루트, 2026 굿 디자인 코리아 최고상 수상

강원디자인진흥원이 정선군과 협업해 개발한 '20만 평 억새평원, 압도적인 민둥산 경험루트'가 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 주관하는 2026년 대한민국 굿디자인 코리아(GOOD DESIGN KOREA 2026)'에서 최고상인 대통령상을 수상했다.

이번 굿디자인 코리아 상격심사는 9월 17일부터 18일까지 코리아디자인센터에서 진행했다.

▲'20만 평 억새평원, 압도적인 민둥산 경험루트'. ⓒ강원디자인진흥원

심사위원단은 제품의 형태와 기능을 넘어 공간과 환경, 사용자 경험 등 다양한 영역에서 사회적 문제 해결과 새로운 가치를 제시한 작품들에 주목했다.

대통령상을 수상한 '20만 평 억새평원, 압도적인 민둥산 경험루트'는 민둥산의 독특한 자연환경과 방문객이 장소를 경험하는 전 과정을 디자인으로 재해석한 장소 브랜딩 공공환경 디자인 프로젝트이다.

정선군과 강원디자인진흥원은 2024년부터 사업을 추진해 현재 3차에 걸쳐 지속적으로 확대하고 발전시켜 왔다.

본 프로젝트는 민둥산의 능선, 억새, 카르스트 지형인 돌리네, 붉은 토양 등 고유의 자연적 특징을 '자연의 겹'이라는 개념으로 시각화했다.

이를 등산로 안내사인과 마을 입구 조형물 등에 일관되게 적용해 방문객이 민둥산을 찾아가는 여정 속에서 장소의 정체성을 자연스럽게 체감하도록 도왔다.

특히 단순한 개별 시설물 설치에 머무르지 않고 방문객의 이동과 장소에 대한 기억까지 하나의 연쇄적인 경험으로 연결했다.

장소의 가치를 알리는 브랜드 홍보관을 함께 운영해 방문객들에게 한층 몰입감 있는 경험을 제공한다.

아울러 이번 프로젝트는 단순한 환경 개선을 넘어 사회문제 해결 영역에서도 큰 성과를 거두었다.

방문객 경험의 질을 높여 관광객 증대와 지역 경제 활성화를 이끌어냈다.

강원특별자치도 지역이 직면한 인구소멸 문제를 공공디자인으로 극복하고 디자인 관점에서의 해결책을 제시했다는 점에서 매우 높은 평가를 받았다.

진재한 강원디자인진흥원장은 "지자체, 전문 기관, 디자인 기업이 뜻을 모아 민둥산만의 독보적인 자연적 가치를 경험 중심의 디자인으로 풀어낸 성과"이라며 "앞으로도 수준 높은 공공디자인 경험을 제공하고 강원특별자치도의 브랜드 가치를 지속해서 높여 나가겠다"고 말했다.

'20만 평 억새평원, 압도적인 민둥산 경험루트'는 11월 25일부터 29일까지 열리는 'DESIGN KOREA 2026' 행사장에서 특별 전시하며 시상식은 12월 초 개최한다.