미시령 힐링가도 숙박 2만원 할인 "머무는 여행으로"

강원특별자치도와 미시령 힐링가도 4개 시·군(속초시·홍천군·인제군·고성군), 강원관광재단이 가을철 강원 여행객의 발길을 숙박과 지역 관광으로 연결하기 위해 22일부터 11월 30일까지 미시령 힐링가도 숙박 기획전을 운영한다.

이번 기획전은 여가플랫폼 NOL과 손잡고 추진하며 4개 시·군의 숙소를 5만 원 이상 예약하는 고객에게 2만 원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다.

▲미시령 힐링가도 숙박 기획전. ⓒ강원관광재단

여행객의 숙박비 부담을 덜고 미시령 힐링가도 주변 지역의 체류와 관광 소비를 유도한다는 구상이다.

할인 쿠폰은 속초시, 홍천군, 인제군, 고성군에 위치한 호텔, 펜션, 모텔 등 다양한 숙박시설을 예약할 때 사용할 수 있다.

투숙 가능 기간은 11월 30일까지이다.

자세한 쿠폰 발급과 사용 조건은 기획전 상세 페이지에서 확인할 수 있다.

미시령 힐링가도는 속초, 홍천, 인제, 고성으로 이어지는 드라이브 코스이다.

가을철 단풍과 산악 경관을 감상하며 강원특별자치도 국도의 매력을 만끽하는 여행길로 꼽힌다.

강원관광재단은 이번 기획전을 통해 지나가는 드라이브 여행에서 벗어나 주변 관광지와 숙박시설을 연계한 체류형 여행이 확대할 것으로 기대한다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "미시령 힐링가도는 아름다운 강원의 자연을 따라 달리며 각 지역의 매력을 함께 경험하는 여행길"이라며 "이번 숙박 기획전을 통해 더 많은 방문객이 미시령 힐링가도를 찾아 가을 여행을 즐기고 인근 지역에 머물며 강원의 다양한 관광 콘텐츠를 경험하길 바란다"고 말한다.

기획전 관련 자세한 내용은 강원관광재단 누리집과 NOL 플랫폼 내 기획전 상세 페이지에서 확인할 수 있다.