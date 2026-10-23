대전시, 고층건물 화재 대응 합동훈련…시청 직원 등 2000여 명 참여

▲대전시청에서 고층건물 화재 대응 합동훈련이 진행되고 있다 ⓒ대전시

대전시가 고층건물 화재에 대비해 소방당국과 대규모 합동훈련을 실시했다.

대전시는 지난 22일 시청사에서 둔산소방서와 함께 고층건물 화재 대응 합동훈련을 진행했다고 밝혔다.

이번 훈련에는 시청 직원과 자위소방대원, 둔산소방서 현장대응단 등 2000여 명이 참여했으며 소방펌프차와 고가사다리차, 구급차 등 소방차량 10대가 투입됐다.

훈련은 실제 화재발생 상황을 가정해 화재신고와 상황 전파, 초기진화, 대피유도, 부상자 구조와 이송, 소방대 출동 및 인명구조 순으로 진행됐다.

특히 대전시는 올해부터 자위소방대 인원을 층별로 8명씩 추가 편성해 초기 대응체계를 강화했다.

이날 자위소방대는 화재발생 직후 옥내 소화전과 소화기를 활용해 초기 진화를 시도하고 비상계단을 통한 직원 대피를 유도했다.

이어 둔산소방서 현장대응단이 고가사다리차를 이용한 인명구조와 화재진압, 옥상 고립자 및 승강기 갇힘 사고 구조 등을 시연하며 현장대응체계를 점검했다.

대전시는 이번 훈련을 통해 고층건물 화재발생 시 기관별 역할과 협력체계를 확인하고 직원들의 초기 대응 및 대피 역량을 강화했다.

김기환 대전시 행정자치국장은 “이번 훈련은 화재발생 시 직원들이 침착하고 신속하게 대응할 수 있는 실전 역량을 높이는 계기가 됐다”며 “앞으로도 소방서와 협력해 다양한 재난상황에 대비한 훈련을 지속하고 안전한 청사환경을 조성하겠다”고 말했다.