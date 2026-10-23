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'한동훈 딸 허위 스펙 수사 무마' 의혹, 경찰 수사 착수…고발인 조사 진행
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'한동훈 딸 허위 스펙 수사 무마' 의혹, 경찰 수사 착수…고발인 조사 진행

허환주 기자  |  기사입력 2026.10.23. 07:53:53 최종수정 2026.10.23. 11:41:32

'한동훈 딸 허위 스펙 수사 무마' 의혹 관련해서 경찰이 본격 수사에 착수했다.

23일 <노컷>에 따르면 서울경찰청 광역수사단 광역수사대는 한동훈 무소속 의원의 직권남용 등 혐의 고발 사건을 배당받고 오는 27일 오전 10시 고발인 조사를 진행할 예정이다.

시민단체 민생경제연구소 등은 지난 14일 한 의원과 당시 수사에 관여한 전·현직 검사 등을 직권남용권리행사방해 및 직무유기 등 혐의로 경찰청 국가수사본부와 중대범죄수사청(중수청)에 각각 고발했다.

경찰이 한 의원 딸의 '허위 스펙' 의혹과 관련해 미국 내 증거 확보를 위해 요청한 국제형사사법공조 절차가 진행되지 않은 경위를 규명해야 한다는 것이다.

'한동훈 딸 허위 스펙' 의혹은 논문 대필을 의뢰하고 미국 명문대 입시를 위해 표절한 전자책을 출간했다는 내용이 골자다.

관련해서 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 지난 2022년 11월 한 의원 딸의 저작권법 위반 의혹과 관련해 미국 소재 자료 확인을 위한 국제형사사법공조를 서울중앙지검에 신청했다. 하지만 서울중앙지검은 같은 해 12월 공조 필요성에 대한 소명이 부족하고, 미국 측의 공조 이행 가능성이 낮다는 등의 이유로 해당 요청을 대검찰청과 법무부에 송부하지 않았다.

이후 경찰은 추가 국제공조 요청이나 압수수색영장 신청 없이 수사를 진행했고, 2023년 12월 28일 한 의원 가족과 관련된 11개 혐의에 대해 모두 불송치 결정했다.

▲무소속 한동훈 의원이 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ연합뉴스
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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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