전북 '수입육 부정유통' 매년 40여 건 적발 주의보…돼지고기 허위표시 '최다'

원산지를 속여 파는 등 전북지역의 수입 육류 부정유통 적발이 한해 평균 40여 건에 달하는 것으로 나타나 지속적인 행정 단속이 시급한 것으로 분석됐다.

23일 국회 농해수위 김선교 국민의힘 의원(여주시·양평군)은 국립농산물품질관리원으로부터 제출받은 '최근 5년여간(2021년~2026년 8월) 수입 육류 부정유통 현황'을 분석한 결과 이 기간 총 적발 건수는 5561건에 달하는 것으로 나타났다.

이 중에서 전북에서 적발된 사례는 총 226건으로 한해 평균 45건에 달하는 등 심각한 것으로 파악됐다.

▲원산지를 속여 파는 등 전북지역의 수입 육류 부정유통 적발이 한해 평균 40여 건에 달하는 것으로 나타나 지속적인 행정 단속이 시급한 것으로 분석됐다. ⓒ김선교 의원실

전북의 축종별 수입 육류 부정유통은 돼지고기의 원산지 허위 표시와 미표시 등이 103건으로 가장 많았고 쇠고기 60건, 닭고기 39건, 오리고기 15건 등으로 나타났다.

돼지고기 허위 표시로 단속한 사례는 이 기간 중에 총 74건에 달해 최다를 기록했다.

주로 원산지를 허위로 표시해 놓고 팔다가 적발된 사례들이 주를 이뤄 행정적 단속과 함께 소비자들도 원산지를 철저히 따져보고 구매해야 할 것으로 보인다.

김선교 의원은 "수입 육류 부정유통이 끊이지 않아 유통 질서와 소비자의 알 권리가 침해받고 있다"며 "국산 둔갑 등 불법행위를 엄정히 단속해 국내 농가를 보호해야 한다"고 강조했다.