부산시, '나눔명문기업' 100호 달성…지역사회 나눔문화 확산

부산지역 기업들의 기부와 사회공헌활동을 장려하는 '나눔명문기업'이 100호를 달성한 가운데 부산시가 이를 계기로 지역기업과의 협력을 강화하고 나눔문화 확산에 나선다.

23일 부산시는 부산사회복지공동모금회와 시청 의전실에서 '나눔명문기업 100호 달성 기념 공동 가입식'을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 전재수 시장, 최금식 부산사회복지공동모금회 고문, 신규 나눔명문기업 기업 대표 등이 참석한다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이날 행사는 나눔명문기업 100호 달성을 축하하고 기업의 사회공헌활동 확대와 지역사회 나눔문화 확산을 위한 뜻을 모으기 위해 마련됐다. '나눔명문기업'은 기업의 기부와 사회공헌활동을 통해 지역사회와 상생하고 나눔의 가치를 실천하는 기업 기부 프로그램이다.

이번 100호 달성은 지역기업들이 어려운 이웃을 위한 나눔에 꾸준히 동참해 온 결실이라는 점에서 의미가 크다. 시는 기업의 나눔이 일회성 지원을 넘어 어려운 이웃에게 희망을 전하고, 서로를 돌보는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 기여할 것으로 기대한다고 말했다.

전재수 시장은 "나눔명문기업 100호 달성은 어려운 이웃을 향한 기업들의 따뜻한 마음이 모여 이뤄낸 뜻깊은 성과로 앞으로도 지역기업과 함께 나눔의 가치를 확산하고 사회적 약자와 동행하며 시민 누구도 소외되지 않는 따뜻한 부산을 만들어 나가겠다"고 전했다.