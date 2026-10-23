신안군 섬 여객선 운임 '반값' 확대…홍도·흑산도 혜택

전남광주시 신안군이 섬 관광 활성화와 지역경제 회복을 위해 일반인 여객선 운임 반값 지원을 흑산권 전역 11개 섬으로 확대한다. 기존 4개 섬에 한정됐던 지원을 홍도와 흑산도 등 주요 관광지까지 넓히고, 주말과 공휴일을 포함해 연중 운영하면서 관광객 유치에 나선다.

23일 군에 따르면 오는 27일부터 일반인 여객선 운임 반값 지원사업을 흑산권 국토외곽먼섬 11개 섬으로 확대 시행한다.

그동안 지원 대상은 가거도·만재도·상태도·하태도 등 4개 섬으로, 주말과 공휴일을 제외한 평일에만 혜택이 제공됐다. 이번 확대 조치로 지원 대상이 11개 섬으로 늘어나고, 지원 기간도 주말과 공휴일을 포함한 연중으로 확대된다.

▲신안군 청사 전경 ⓒ

군은 이번 조치가 흑산도와 홍도를 비롯한 주요 관광지의 접근성을 높이고, 관광객의 방문과 체류를 늘리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 단순히 섬을 둘러보고 돌아가는 관광에서 벗어나 숙박과 음식, 지역 관광을 함께 즐기는 체류형 관광을 활성화하겠다는 구상이다.

관광객 증가에 따른 지역 소비 확대도 기대된다. 섬에 머무는 시간이 길어질수록 숙박업과 음식업, 관광업 등 지역 서비스 산업 전반에 소비가 확산돼 주민 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어질 수 있다는 판단이다.

관광객 증가에 대비한 환경관리에도 나선다. 군은 여객선 운임 지원 확대로 쓰레기 발생량이 늘어날 가능성에 대비해 지난 15일 흑산도와 주변 작은 섬을 운항하는 화물선을 투입하는 등 섬 지역 환경 정비를 강화하고 있다.

김태성 군수는 "이전에는 가거도와 만재도, 홍도 등 운항 거리에 따라 운임을 차등 적용했으나 내년부터는 흑산도항 운임 기준으로 반값 운임을 지원할 계획"이라며 "체류형 관광객을 늘리고 섬 관광의 잠재력을 극대화해 누구나 살고 싶어 하는 섬으로 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

신안군은 현재 전남광주시 보조금과 군비로 사업을 운영하고 있지만, 지방비 부담이 커지고 있는 만큼 중앙부처와 지속적으로 협의해 '국토외곽먼섬 지원 특별법'에 따른 국고보조금 지원이 이뤄질 수 있도록 건의할 방침이다.