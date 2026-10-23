사라져 가는 옛 삶과 공동체 문화 재현…강원민속예술축제

강원지역 삶의 이야기와 전통 민속예술이 춘천시에서 펼쳐진다.

춘천시는 28일부터 29일까지 송암스포츠타운 종합경기장에서 제31회 강원민속예술축제를 개최한다.

▲제31회 강원민속예술축제. ⓒ춘천시

이번 행사는 강원특별자치도와 KBS춘천방송총국이 공동 주최하고 춘천시와 춘천문화원이 공동 주관한다.

도내 17개 시·군 민속단 850여 명이 참가한다.

강원민속예술축제는 사라져 가는 지역의 생업, 의례, 놀이 등을 발굴하고 재현하는 격년제 민속예술 경연대회다.

강원 사람들의 생활과 공동체 문화를 되살리고 이를 다음 세대에 전승하는 데 목적을 둔다.

올해 경연에서는 지역별 특색을 담은 다채로운 민속예술을 선보인다.

동해시의 삼화 보역새놀이, 영월군의 동강뗏목 당타래 목도놀이, 정선군의 탄광 갱도 동발 세우기, 철원군의 토성농악 등 옛 생활문화와 노동 모습을 담은 작품이 무대에 오른다.

개최지인 춘천시는 백로주 신용연 기우제를 선보인다.

지역 전승 기우제 문화를 재현한 작품으로 29일 오후 12시 30분 경연에 나선다.

축제 첫날인 28일에는 오전 9시 40분 청소년예술단 타발림의 식전 공연을 시작으로 17개 시·군 민속단 입장식을 진행한다.

개막식과 한국전통문화예술원 태극의 축하공연, 인제군의 뗏목 소리 시연을 이어간다.

낮 12시부터는 동해시, 태백시, 화천군, 영월군 등 8개 시·군 민속단이 경연을 펼친다.

둘째 날인 29일에는 삼척시, 횡성군, 원주시, 평창군, 양양군, 춘천시, 속초시 등 7개 시·군의 경연을 진행한다.

홍천군의 홍천강 상여소리 시연과 강원예맥취타대 축하공연을 마친 뒤 오후 2시 35분부터 시상식과 폐막식을 연다.

이번 경연 최우수상 수상 민속단은 내년 한국민속예술제 전국대회 참가 자격을 얻는다.

우수상 수상 민속단은 2028년 한국민속예술제 전국대회 참가 자격을 받는다.

경기장 밖에서도 다양한 부대행사를 운영한다.

행사장 진입광장에서는 의병문화 체험과 춘천시 관광홍보관을 마련한다.

춘천시 클래식 커피 시음·체험과 지역 농·특산물 전시·판매도 함께 진행한다.

축제는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 우천 시에는 호반체육관에서 진행한다.

춘천시 관계자는 "강원 각 지역의 소중한 민속문화가 춘천시에서 한자리에 모이는 뜻깊은 행사"이라며 "이번 축제가 전통 민속예술의 가치를 되새기고 지역 간 문화교류와 화합을 더욱 확대하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.