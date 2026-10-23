고창소방서, 고창남초 찾아가는 소방안전교육 실시

▲고창남초등학교 학생들을 대상으로 화재 및 응급상황 시 신속하고 안전하게 대처할 수 있도록 돕는 '찾아가는 소방안전교육'을 진행했다.ⓒ고창소방서

전북자치도 고창소방서(서장 시주형)가 고창남초등학교 학생들을 대상으로 화재 및 응급상황 시 신속하고 안전하게 대처할 수 있도록 돕는 '찾아가는 소방안전교육'을 진행했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 일상에서 일어날 수 있는 다양한 안전사고에 대비하고, 위급 상황 발생 시 학생 스스로를 보호할 수 있는 대응 능력을 키우기 위해 마련됐다.

주요 교육 내용으로는 △119 신고 방법 △화재 발생 시 대피 요령 △심폐소생술(CPR) 등 응급처치법 △소화기 및 완강기 사용법 등이 다루어졌다.

소방서 측은 학생들이 위기 상황에서 당황하지 않고 대처할 수 있도록 실생활 맞춤형 안전 지식을 전달하는 데 집중했다. 특히 화재 발생 시에는 초기 진압보다 신속하고 안전한 대피가 최우선이라는 점을 강조했다. 또한 응급환자 발견 시 즉시 119에 신고하고 지침에 따라 적절한 응급처치를 시행해야 함을 알렸다.

시주형 고창소방서장은 "어린 시절부터 안전수칙을 익히고 위기 대처법을 배우는 것은 자신과 타인의 생명을 지키는 소중한 밑거름"이라며 "앞으로도 학생들이 안전을 생활화하고 위급 상황에 침착하게 대응할 수 있도록 찾아가는 소방안전교육을 지속 추진하겠다"고 말했다.

한편, 고창소방서는 관내 학교 및 지역사회를 대상으로 체험 중심의 소방안전교육과 화재예방 홍보 활동을 이어가며 지역 내 안전문화 확산에 앞장설 계획이다.