군포시, 평생학습축제 24일 개최…체험·공연·명사 특강 마련

일상 속 배움의 성과를 시민들과 나누고 평생학습의 즐거움을 함께하는 축제가 경기 군포에서 열린다.

군포시는 오는 24일 군포시평생학습마을에서 '제13회 군포시평생학습축제'를 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 축제는 평생학습 통합 성과공유회와 연계해 장애인·비장애인 평생학습기관과 단체, 학습동아리 등 다양한 시민이 참여하는 화합과 소통의 장으로 마련된다.

▲제12회 군포시평생학습축제 현장 모습 ⓒ군포시

행사장에는 평생학습기관과 단체가 운영하는 체험·홍보 부스 17개가 설치되며, 학습자들의 작품과 성과를 소개하는 전시마당과 가족 단위 방문객을 위한 놀이·체험마당도 운영된다.

공연마당에서는 '꿈의 오케스트라 군포'의 연주를 시작으로 우수 활동팀 공연, 시니어 모델 워킹, 시민 참여형 뮤지컬 등이 펼쳐진다. 사회심리학자 허태균 교수를 초청해 'AI 시대, 배움과 마음의 방향을 묻다'를 주제로 명사 특강도 진행한다.

한대희 시장은 “이번 축제가 시민들이 배움을 통해 성장한 모습을 서로 나누고 평생학습의 즐거움을 공유하는 계기가 되길 바란다”며 “누구나 일상에서 배움을 이어갈 수 있도록 다양한 평생학습 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.