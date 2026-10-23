소방 전용 AI 서비스 개발한 한국소방마이스터고 학생들

한국소방마이스터고등학교 학생들이 소방 법규 전문 인공지능(AI) 서비스 '피사(FiSA)'를 직접 개발해 무료로 공개했다.

피사는 소방 법령 원문을 검색해 답하고 건물 용도, 면적, 층수를 입력하면 설치할 소방시설과 법적 근거를 알려준다.

▲소방 법규 전문 인공지능(AI) 서비스 '피사(FiSA)'. ⓒ한국소방마이스터고등학교

한국소방마이스터고 학생 4명으로 구성된 팀 L.I.F.E는 소방시설업체 안국엔지니어링을 방문해 실무자 요구를 조사했다.

실무 현장에서 범용 인공지능의 답변을 설계나 인허가에 그대로 적용하기 어렵다는 점에 주목했다.

기존 범용 인공지능은 인터넷 블로그나 카페 자료를 근거로 들거나 조항 번호를 틀려 설계 오류를 일으키는 한계가 있었다.

특정 날짜 기준 법규를 적용하려면 법규 원문을 일일이 내려받아 입력해야 하는 불편도 존재했다.

▲소방 법규 전문 인공지능(AI) 서비스 '피사(FiSA)'. ⓒ한국소방마이스터고등학교

피사는 법규 질문, 소방시설 판정, 설계값 계산 등 세 가지 핵심 기능을 제공한다.

모든 답변에 근거 조항 번호를 붙이고 정보가 부족하면 추측 대신 되묻는 방식을 취한다.

매일 법제처 자료로 개정 사항을 반영하며 허가나 착공 시점 등 과거 기준으로도 답변한다.

학생들은 상용 인공지능 API 대신 학교 서버에 오픈소스 인공지능을 직접 설치했다.

서버 부품 교체부터 법령 검색 구조 구축까지 스스로 수행해 무료 서비스를 구현했다.

윤중오 소방기술사는 "피사는 모든 답변에 근거 조항을 함께 보여주어 실무자가 바로 원문을 확인할 수 있다"며 "고등학생들이 서버 구축부터 직접 해내 전문 인공지능을 무료로 공개했다는 점이 훌륭하며 소방 현장의 설계 검토 시간을 획기적으로 줄여줄 것으로 기대한다"고 말했다.