농협 강원본부, 나눔축산 실천·강원한돈 소비촉진 앞장

농협강원본부(본부장 김병용)는 강원양돈농협(조합장 최덕식)과 (사)나눔축산운동본부 강원도지부, 한돈자조금관리위원회와 함께 23일 강릉월화거리에서 열린 ‘2026 강원한돈페스타’에서 ‘축산물 소비촉진과 나눔축산 확산을 위한 시식·나눔 행사’를 했다.

이번 행사는 우리 돼지고기의 우수성을 널리 알리고, 지역 축산물에 대한 소비자 관심을 높여 축산농가와 지역사회가 함께 상생하는 나눔축산의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

ⓒ농협강원본부

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행사장에서는 강원산돈으로 만든 핫도그 나눔과 강원한돈 시식 행사를 통해 소비자들에게 우리 축산물의 맛과 우수성을 알리고, 소비촉진 분위기를 조성했다.

특히 지역 축산물의 소비 확대를 통해 축산농가에 힘을 보태고, 생산자와 소비자가 함께하는 상생의 의미를 더했다.

농협강원본부 김병용 본부장은 “이번 행사가 강원 청정 돼지고기의 우수성을 널리 알리고, 소비자와 나눔의 가치를 실천하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지속적인 축산물 소비촉진과 나눔 활동을 통해 지역 축산농가의 소득 증대와 지역사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.

강원양돈농협은 강원 지역 양돈 조합원의 생산성과 판로를 지원하고, 사료·유통·금융·하나로마트 사업을 운영하는 돼지 전문 협동조합이다. 본점은 강원특별자치도 강릉시에 있으며 양돈 농가 지원과 지역 한돈 소비 촉진을 추진하고 있다.