한동훈 "오세훈과 손 놓은 적 없어…힘 합쳐 함께 가야"

무소속 한동훈 의원은 25일 차기 대권 구도에서 잠재적 경쟁자로 꼽히는 오세훈 서울시장에 대해 "보수진영의 승리를 위해 함께 힘을 합치고, 함께 가야될 분"이라고 밝혔다.

한 의원은 이날 KBS '일요진단 라이브'에 출연해 '정치인 오세훈에 대한 평가'를 요청하는 질문을 받고 "굉장히 합리적인 분"이라며 이같이 말했다.

한 의원은 '한 의원과 오 시장이 손을 잡아야 한다는 주장이 계속 나온다'는 진행자의 말에 "저희가 손을 놓은 적은 없다"며 "정치적인 목표가 중요하다"고 했다.

그는 "만들고 싶은 나라가 전혀 다른 사람들끼리 서로 이익을 위해 연대니 뭐니 하는 건 야합"이라며 "오 시장을 비롯해 많은 합리적인 정치인들과 만들고자 하는 나라의 지점이 그렇게 다르지 않다고 생각한다"고 강조했다.

오 시장이 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 관련 정치자금법 위반 혐의 2심에서 1심의 유죄 판단이 뒤집혀 무죄를 선고받은 것에 한 의원은 "제가 1심 때부터 말했다. 판결에 문제가 있다고"라며 "그 논리대로 바로잡혔다. 참 다행스럽게 생각한다"고 말했다.

한편 한 의원은 더불어민주당이 '한 의원 자녀 허위 스펙 의혹'에 대한 수사를 다시 촉구하고 나선 것에 "본질은 정치 보복과 3탕, 4탕"이라고 반발했다.

그는 "타이밍이 이상하지 않나"라며 "김승원 독약 로비, DMZ 문제, 한미 문제에 대해 민주당을 유효하게 공격했다는 이유로 저를 공격하기 위한 것"이라고 주장했다.