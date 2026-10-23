부천시, 대한민국건강도시협의회 제11대 의장도시 선정

경기 부천시가 대한민국건강도시협의회 제11대 의장도시로 선정되며 건강도시 정책을 선도하는 역할을 맡게 됐다.

부천시는 지난 22일 경남 김해시 롯데호텔앤리조트에서 열린 ‘2026년 대한민국건강도시협의회 가을 정기총회’에서 제11대 의장도시로 선정됐으며, 2027년 가을 정기총회 개최지로도 확정됐다고 23일 밝혔다.

▲조용익 부천시장이 대한민국건강도시협의회 가을 정기총회에서 부천시의 건강도시 정책과 제11대 의장도시 운영 방향을 발표하고 있다. ⓒ부천시

이에 따라 부천시는 2028년까지 2년간 의장도시를 맡아 회원 도시 간 정책 교류와 협력을 이끌고 건강도시 우수사례 확산에 나선다.

조용익 부천시장은 이번 총회에서 건강도시 정책 성과와 향후 발전 방향을 소개하고, 신체활동 활성화와 자살·고립·외로움 예방, 돌봄체계 강화, 문화·여가를 통한 삶의 질 향상 등을 주요 과제로 제시했다.

시는 2007년 협의회 가입 이후 건강도시 조성을 추진해 왔으며, 대한민국건강도시상 7년 연속 수상과 서태평양건강도시연맹 건강도시상 4회 연속 수상 등의 성과를 거뒀다.

시는 이날 ‘사각지대 없이 촘촘히 돌보는 온(溫)마을 부천’ 사업으로 2026 대한민국건강도시상 혁신상도 수상했다. 2023년 6월 시작한 이 사업은 인공지능(AI) 기술과 민·관·학 협력을 활용해 돌봄이 필요한 시민을 선제적으로 발굴하고 맞춤형 서비스를 연계하는 데 중점을 두고 있다.

주요 사업으로는 지역 상점과 협력해 위기가구를 발굴하고 생필품을 지원하는 ‘온(溫)스토어’, 시민 전문가의 재능기부를 활용한 ‘마을 지니어스’, AI 기반 복지정보 안내와 인지건강 검사 등이 있다.

시는 앞으로 지역사회 자원과 AI 기술을 활용해 복지 사각지대를 줄이고 시민 중심의 건강도시 정책을 강화할 계획이다. 2027년 가을 정기총회를 계기로 회원 도시 간 교류를 확대하고 부천의 정책 경험과 우수사례를 전국으로 확산할 방침이다.

조용익 시장은 “건강도시는 보건·의료를 넘어 시민의 일상과 도시 정책 전반에 건강의 가치를 담아내는 것”이라며 “회원 도시 간 연대와 협력을 강화하고 건강도시의 지속가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.